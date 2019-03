Oteli zastavu u tučnjavi, onda su čuli priču o njoj. I vratili je

Prekrasna priča dolazi iz Crne Gore!

Medijske stupce proteklih su dana punili događaji na utakmici Crne Gore i Engleske. Uefa istražuje rasističke povike Crnogoraca tamnoputim igračima Engleske, a obračuna je bilo i prije i poslije utakmice.

Nakon utakmice došlo je do prave makljaže među huliganima, a Crnogorci su Englezima oteli desetak navijačkih zastava. Ne bi to bilo ništa neuobičajeno da se u skupu tih zastava nije našla jedna posebna.

Na toj posebnoj zastavi navedena je 2002. i 2006. godina s imenom Lewis, a ulovom su se na jednoj od svojih stranica na društvenim mrežama pohvalili Ultrasi Crne Gore. Ta zastava često se može vidjeti na utakmicama engleske nogometne reprezentacije i West Hama.

Flag stolen in Podgorica last night - for pity's sake, please return it! Created by his father in memory of his cruelly taken young son, the flag has since been unfurled at every ground in the English league and at every England international. @FudbalskiSavez : please retweet pic.twitter.com/6xhtq2XQv5