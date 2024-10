UŽIVO Slaven - Rijeka 0-0: Okršaj prvog i zadnjeg u ligi

NAJAVA UTAKMICE

Rijeka kao aktualni lider ide u goste Slaven Belupu u devetom kolu HNL-a. To je okršaj trenutačno prvoplasirane i zadnjeplasirane momčadi, "farmaceuti" ove sezone imaju tek jednu prvenstvenu pobjedu, i to protiv aktualnog prvaka Dinama, kojeg su razvalili 4-1.

Riječani nemaju pun rezultatskih oscilacija, ponajviše zahvaljujući sjajnoj obrani koja je u osam utakmica dopustila tek jedan gol, i to Dinamu u remiju 1-1.

Dobra vijest za Slaven je što Mario Kovačić opet računa na Nestorovskog, koji je propustio prošlu utakmicu protiv Gorice.

-Kažu da Slaven nema što izgubiti, itekako imamo, pa igramo kod kuće. Zar nije utakmica protiv Dinama pokazala da se može igrati sa svakim i pobijediti - rekao je Mario Kovačević.

Aktualni lider prvenstva ima nešto više problema s ozljedama.

- Što se tiče ove utakmice i ovog tjedna poslije Hajduka, dobro smo trenirali, no imamo manjih problema, nekoliko igrača nam je upitno, neki igrači su ozlijeđeni što od terena, što od utakmice protiv Hajduka koja je ostavila traga na nama. Čeka nas momčad koja je pobijedila Dinamo 4:1, koja se pojačala s dosta iskusnih igrača. Pratili smo ih, osobno sam gledao i utakmicu u Velikoj Gorici. Slaven ima brzu momčad koja dobro trči u tranziciji. Njihov bodovni učinak ne predstavlja njihovu kvalitetu, a mi ćemo vidjeti tko će nam biti na raspolaganju za utakmicu, no tko god to bude očekujem da se predstavimo u jednom ozbiljnom svjetlu, da odigramo pravu, ozbiljnu utakmicu i tražit ćemo pobjedu svim snagama. Tko je upitan? Dva, tri igrača koja su počeli utakmicu protiv Hajduka i sigurno nećemo moći računati na sve njih - kazao je trener Rijeke u uvodu ne otkrivši imena, a potom se još jednom osvrnuo i na prošlotjedni jadranski derbi gdje je njegova momčad odigrala taktički vrlo discipliniranu utakmicu.