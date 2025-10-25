UŽIVO 'Ajmo, Zrinka! Hrvatska prvakinja započinje sezonu na veleslalomskoj utrci u Söldenu

NAJAVA

Ovog vikenda počinje nova sezona Svjetskog kupa u austrijskom Soldenu. Prve na stazu 25. listopada od 10 sati izlaze skijašice gdje će nastupiti naša najbolja skijašica Zrinka Ljutić (21).

Prva utrka je na rasporedu od 10 sati, a druga od 13 sati. Zrinka je prošle sezone osvojila Mali kristalni globus u slalomu.

- Ušla sam u prošlu sezonu s puno nepoznanica i promjenom materijala, ali brzo sam pronašla ritam. Osvojila sam prvo postolje u veleslalomu i prvu pobjedu u slalomu, a zatim u siječnju nanizala još dvije pobjede, forma je zaista bila na razini i to sam iskoristila. Na kraju sam ostvarila san i osvojila Mali globus. To je veliko iskustvo i samo motivacija za dalje - rekla je Ljutić na konferenciji za medije uoči utrke.

Na skijaške staze vraća se Leona Popović (27) koja se oporavila od ozljede, a prvu utrku trebala bi voziti sredinom studenog u Leviju.

- Imam još malo vremena za pripremiti se. Pripreme su bile drugačije, dosta je bilo rehabilitacije. Sve je prošlo dosta uspješno, sve je bilo prema našim planovima. Polako ulazimo u solidnu formu. U Leviju vjerojatno neće biti još jako dobro, ali probat ću se boriti, dati najbolje od sebe u ovom trenutku. Sezona je duga, u drugom dijelu su i Olimpijske igre. Lagano ću loviti formu i nadam se da ću ostati zdrava. Tada znam da će i rezultati doći - izjavila je Popović na konferenciji.