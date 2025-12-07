Nakon 14. mjesta iz prve vožnje, Zrinki Ljutić potrebna je sjajna vožnja da bi se ponovno našla na postolju.
DRUGA VOŽNJA OD 19 SATI
UŽIVO Ajmo Zrinka! Potrebna joj je fantastična vožnja kako bi ponovila jučerašnji uspjeh...
LIENSBERGER PRVA
Iako je bolja u slalomu, u drugu vožnju veleslalomske utrke Leinsberger je dominantno ušla u utrku. Imala je brže vrijeme prvog sektora koje je zadržala i ušla prva u cilj.
LOEVBLOM PRVA
Najprije je Švicarka Vanessa Casper ušla u cilj i uzela vodstvo, ali nije se dugo zadržala na tom mjestu jer je djevojka koja je startala nakon nje bila brža za 35 stotinki.
POČELA JE DRUGA VOŽNJA!
Krenula je druga vožnja veleslaloma u Tremblantu.
NAJAVA DRUGE VOŽNJE
Nakon što je Zrinka Ljutić briljantno odskijala jučerašnji veleslalom i završila na postolju kao druga, danas je prvu veleslalomsku vožnju završila u TOP 15 na 14. mjestu. Naša skijašica imala je startni broj pet i dobro je startala, ali onda je usporila i u drugom dijelu staze izgubila na vremenu. Najprije je imala zaostatak od 53 stotinke, da bi ga na ulasku u cilj povećala na sekundu i 38 stotinki. Bilo je to četvrto vrijeme prve vožnje, ali nakon što su druge djevojke završile vožnju, Ljutić je bila na 14. mjestu.
Robinson je nastavila s odličnim predstavama u Sjevernoj Americi, nakon pobjeda prošlog vikenda u Copper Mountainu te u subotu u prvom veleslalomu u Tremblantu nalazi se u idealnoj poziciji za treći veleslalomski trijumf zaredom.
Najbliža Robinson je Austrijanka Julia Scheib sa 16 stotinki zaostatka, dok treća Amerikanka Nina O'Brien zaostaje 52 stotinke.
Druga vožnja počinje u 19 sati, uz prijenos na HRT 2.
