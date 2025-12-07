UŽIVO Ajmo Zrinka! Potrebna joj je fantastična vožnja kako bi ponovila jučerašnji uspjeh...

NAJAVA DRUGE VOŽNJE

Nakon što je Zrinka Ljutić briljantno odskijala jučerašnji veleslalom i završila na postolju kao druga, danas je prvu veleslalomsku vožnju završila u TOP 15 na 14. mjestu. Naša skijašica imala je startni broj pet i dobro je startala, ali onda je usporila i u drugom dijelu staze izgubila na vremenu. Najprije je imala zaostatak od 53 stotinke, da bi ga na ulasku u cilj povećala na sekundu i 38 stotinki. Bilo je to četvrto vrijeme prve vožnje, ali nakon što su druge djevojke završile vožnju, Ljutić je bila na 14. mjestu.

Robinson je nastavila s odličnim predstavama u Sjevernoj Americi, nakon pobjeda prošlog vikenda u Copper Mountainu te u subotu u prvom veleslalomu u Tremblantu nalazi se u idealnoj poziciji za treći veleslalomski trijumf zaredom.

Najbliža Robinson je Austrijanka Julia Scheib sa 16 stotinki zaostatka, dok treća Amerikanka Nina O'Brien zaostaje 52 stotinke.