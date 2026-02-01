UŽIVO Alcaraz - Đoković: 'Nole' u lovu na 25. Grand Slam naslov

NAJAVA

Legendarni Novak Đoković (38) probat će u finalu Australian Opena pobijediti Carlosa Alcaraza (22) i osvojiti 25. Grand Slam trofej. Apsolutni je rekorder s deset titula u Australiji i lovit će 11. te tako prolongirati vlastiti rekord.

Do finala je dolazio pobjedama protiv Pedra Martineza, Francesca Maestrellija, Van De Zandschulpa, Jakuba Mensika, Lorenza Musettija i preokretom protiv Jannika Sinnera. Imao je i sportske sreće jer se Mensik povukao s turnira, a Musetti je morao predati meč pri vodstvu 2-0.

Španjolac je do sad osvajao šest Grand Slam titula, ali nedostaje mu jedino Australian Open. Najdalje je stigao do četvrtfinala 2024. i 2025. godine kad je ispao od Zvereva, odnosno Đokovića.

Put do finala krojio je pobjedama protiv Adama Waltona, Yannicka Hanfmanna, Corentina Mouteta, Tommyja Paula, Alexa De Minaura i Alexandera Zvereva.