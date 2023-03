Čačić: Nismo mogli igrati u Puli i Šibeniku. Dovedite Arsenal na Šubićevac, teško da će dobiti

Hajduk je i dalje zamrznut na velikih minus devet, ali kriza se posljednjih dana nadvila nad Dinamom. Baš kada je definirana nova vlast u Maksimirskoj 128 predvođena Darijem Šimićem, klub je upao u crnu rupu iz koje ne može izaći.

Nakon uvjerljive pobjede u najvećem hrvatskom derbiju, 'modri' su remizirali s Osijek. Taj bod nije nikoga zabrinuo, Dinamo je igrao jako dobro, stvorio veliki broj šansi, ali lopta nije htjela u gol. S neočekivanim porazom od Šibenika nadvio se oblak sumnji nad Antom Čačićem, a klupa mu se dobrano zatresla nakon novog teškog poraza od Istre.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

I nisu problem porazi, nego neuvjerljiva i bezidejna igra hrvatskog prvaka koji izgleda neprepoznatljivo bez Mislava Oršića i pogotovo Arijana Ademija koji će u nedjelju odigrati posljednju utakmicu za klub. A ta utakmica mogla bi biti i sudbonosna za Čačića na Dinamovoj klupi. 'Modri' u nedjelju od 18 sati igraju 25. kolo HNL-a protiv Rijeke, a eventualni poraz doveo bi u pitanje poziciju trenera Čačića.

Trener Ante Čačić i dalje je pozitivnog razmišljanja, a na početku konferencije odlučio je potanko objasniti koliko je Dinamo uspješan klub i što čeka Dinamo.

- Ispred nas je vrlo značajna i bitna utakmica, prije toga bi htio spomenuti protekli tjedan u kojem je dobra vijest bila prolaz juniora Hajduka i želim im čestitati na dobroj promociji hrvatskog nogometa. Svake poklonike hrv. nogometa veseli uspjeh bilo kojeg hrvatskog kluba i uzrasnih kategorija. Također tu je Dinamov poraz u Puli, drugi zaredom, pa nas čeka utakmica u kojoj moramo pokazati da su loše stvari iza nas. Domaćini smo nabujaloj Rijeci, kolega Sergej je napravio respektabilnu ekipu koja ovo proljeće igra vrlo učinkovito. Držim da je Dinamo apsolutni favorit i da će nam situacija koja se nalaže je da se vratimo osvajanju bodova na svom terenu. Želim govoriti istinu, a ona govori da smo prije 23-24 dana odigrali fenomenalnu utakmicu protiv Hajduka, da smo uspjeli proći Lokomotivu u Kupu i imali odličnu prezentaciju protiv Osijeka koja nije bila rezultatski pokrivena, nažalost. Gosti su dva put izvlačili loptu iz praznog gola i propustili smo izvoditi kazneni udarac - započeo je Čačić pa nastavio s iscrpnim komentarom:

- Uslijedila su dva gostovanja bez kapetana Ademija, protiv Šibenika u kojima smo imali posjed 79 posto, imali mnogo više udaraca u gol. Namjerno to iznosim, bili smo zaista dominantni, ali napravili smo dvije kardinalne greške koje su nas koštale rezultata. Slična situacija pojavila se u Puli, imali smo puno više pokušaja (11-4) i tu utakmicu smo bili bez Ademija, Šutala i 70 i nešto minuta bez Ivanušeca koje smo vraćali. Namjerno sam prezentirao igračima, govorio sam im jučer da nas pobjeda može odvesti u krivu ulicu, ali poraz nas ne smije baciti u depresiju. Uvjeravam vas, dovedite Arsenal na Šubićevac i teško da će tamo dobiti po podlozi koja jednostavno nije odgovarajuća. Od šest udaraca po našem golu primili smo četiri, sjetimo se gola kad je dodirnula Mišića i ušla. U Istri da je pokojni Amigo živ mislim da uopće ne bi spominjao Dinamo nego fantastični gol domaćeg napadača. Dinamo je osvojio prvenstvo prošle godine, Superkup, Europa, berićetna godina u potpunosti. Imali smo četiri reprezentativca, gol Petkovića protiv Brazila, Oršića protiv Maroka, Livaković jedan od najboljih igrača na prvenstvu, Dinamo suvereno drži prednost u Ligi i dalje. Četiri igrača su još uvijek na popisu za reprezentaciju. Dinamo je ušao u rezultatsku rupu, a morat ćemo se naviknuti na eru igranja bez Ademija. Pokušali smo igrati s Bulatom i Ljubičićem, sigurno da je Ademi posebna tema jer igra oproštajnu utakmicu. Dao je svojih 13 godina za Dinamo, a i Dinamo je dao njemu jako puno. Sjetimo se afere s dopingom gdje je hvala Bogu izašao čist. Njegova je velika želja da ovu ponudu koju je dobio materijalno osigura budućnost obitelji. Čovjek, igrač koji se želi oprostiti od Dinama kad je u vrhu i ne želi biti na teren. Uzor svlačionici od prvog do zadnjeg. Zahvaljujem mu na svemu, zaista je u svim segmentima s igračke i one ljudske strane zaslužuje da sve učinimo da mu oproštajna utakmica bude u dobrom sjećanju - dugo je započeo Čačić.

A koliko će nedostajati Ademi?

- Moram reći jako mi je teško. Bio je jako mlad kad je došao, gurali smo njega i Brozovića, bude se lijepa sjećanja, a bilo je tu još toga naročito prošlih godina. Ostaje jedna ljudska praznina na koju neko mora uskočiti, prilika je to malo starijim igračima, ali ima i mlađih koji naginju prema tome. Teško mi je govoriti o imenima, na sličnoj poziciji je dugo godina igrao Mišić, ali imamo igrače koji su senatori - Ristovski, Petković, Livaković, mlađih igrača koji dolaze. Ali da imamo zdravu jezgru, imamo.

Dinamo neko vrijeme nije bio u ovakvoj situaciji, a svjestan je Ante Čačić da odgovornost snosi - on.

- Kad se pobjeđuje pobjeđuju svi, a kad se gubi je najveća odgovornost na treneru. Momčad se što prije treba rekuperirati i doći u potreban ritam. Dinamo nije posrnuo u smislu htijenja, zalaganja, Dinamo jednostavno na tim terenima nije mogao igrati. Navikli smo da kroz kombinacije dolazimo do šanse. Ako na vrijeme ne zabiješ gol, dolazi do ovakvih situacija da si nervozan. Imamo jednog bisera, Martina Baturinu, jeste li ga primijetili u ove dvije utakmice? Jednostavno nije mogao. Imat ćemo velikih problema u Šibeniku, imat ćemo i u Koprivnici i na svim terenima gdje se ne može igrati kvalitetan nogomet. Napravili su se hibridi koji su se potrošili, nema se sredstava za održavanje, a ti tereni su blago rečeno 'kihnuli'. Moramo naći načina da i na takvim terenima se adaptiramo.

Nije moglo bez pitanja o Dariju Šimiću i svemu što se događalo oko kluba, ali nije trener i sportski direktor Dinama trošio puno riječi.

- Dario je dijete kluba i u ovaj klub je došao dograđivati, a ne razgrađivati. Nikakvih ratova neće biti, svi smo u službi Dinama. Šteta da se stavio fokus nakon skupštine na skupštinare i na nove članove uprave. Možda tražim opravdanje, ali to je možda maknulo fokus od nekih igrača s najbitnije strane - igre.

A za kraj se malo našalio s novinarima.

- Inače ne čitam novine jer čitam samo kad ih pobijedimo i puno se bolje osjećam. Nisam ovdje došao zato što ste me vi doveli jer sam bio gladan kruha, Dinamo me doveo jer me treba i činim sve da Dinamo bude tu gdje je.

