UŽIVO Argentina - Austrija: Stigli sastavi, Leo Messi lovi novi rekord protiv Austrijanaca

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Današnji poslijepodnevni program na Svjetskom prvenstvu otvara utakmica Argentine i Austrije od 19 sati. Riječ je o susretu skupine J i dviju momčadi koje imaju po tri boda. Argentina je u prvom kolu uvjerljivo pobijedila Alžir 3-0, a briljirao je Lionel Messi. Argentinac se hat-trickom izjednačio s Miroslavom Kloseom na vrhu ljestvice najboljih strijelaca svjetskih prvenstava sa 16 pogodaka. Današnji susret prva mu je prilika da se izdvoji kao najbolji strijelac Mundijala u povijesti.

I Austrija je prvo kolo prošla bez većih poteškoća. Igrala je protiv Jordana i slavila 3-1. Schmidt ju je vrlo rano doveo u prednost, a Jordan je u 50. minuti šokirao Austrijance i izjednačio preko Olwana. Ipak, Al-Arab je do kraja utakmice poslao loptu u vlastitu mrežu, a Arnautović je duboko u sudačkoj nadoknadi postavio konačnih 3-1.

Momčad Ralfa Rangnicka oduševila je visokim presingom, ali Argentina je ipak jedan od najvećih favorita za osvajanje naslova. Na ovaj je Mundijal stigla kao branitelj naslova. Pred njom je golem podvig jer su dosad samo Italija i Brazil uspjeli obraniti naslov svjetskog prvaka.

Utakmica počinje u 19 sati, a izravni prijenos možete pratiti na HRT-u 2.