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ARGENTINA - BENIN

UŽIVO Messijev oproštaj. Leo zaplakao na dolasku na stadion

Piše Josip Tolić,
UŽIVO Messijev oproštaj. Leo zaplakao na dolasku na stadion
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Foto: RODRIGO VALLE
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ARGENTINA - BENIN Kraj ere! Messi večeras posljednji put u dresu Argentine pred 85 tisuća navijača, a Monumental sprema emotivan oproštaj za legendu

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Argentina
0 : 0
Benin
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POSTAVE

Argentina (4-3-1-2): Martinez - Giay, Romero, Otamendi, Tagliafico - De Paul, Fernandez, Mac Allister - MESSI - Alvarez, Lautaro

Benin (4-1-4-1): Dandjinou - Omore, Roche, Tijani, T. Ouorou - D'almeida - Y. Ouorou, Imourane, Olaitan, Aloko - Tosin

HIMNE

Fabio Santana izveo je himnu Argentine, plače Lionel Scaloni, plače i Messi, kao i deseci tisuća navijača na stadionu. Utakmica bi mogla započeti oko 1.30.

POČASNI ČLAN

Nedugo uoči početka utakmice Lionel Messi primio je dres i zahvalnicu od predsjednika River Platea Stefana Di Carla, kao i status počasnog člana kluba.

POČETAK KASNI

Na centru El Monumentala razvili su veliki dres Argentine s brojem 10 i natpisom "Hvala", igrači će uskoro izaći na teren, a početak će debelo kasniti.

MESSI ZAPLAKAO

Na El Monumentalu je sve nabijeno emocijama, a kad je Leo vidio kakva ga svjetina čeka ispred stadiona i da je to posljednji put da će istrčati na teren za "albiceleste", preplavile su ga emocije.

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