ARGENTINA - BENIN Kraj ere! Messi večeras posljednji put u dresu Argentine pred 85 tisuća navijača, a Monumental sprema emotivan oproštaj za legendu
UŽIVO Messijev oproštaj. Leo zaplakao na dolasku na stadion
Argentina (4-3-1-2): Martinez - Giay, Romero, Otamendi, Tagliafico - De Paul, Fernandez, Mac Allister - MESSI - Alvarez, Lautaro
Benin (4-1-4-1): Dandjinou - Omore, Roche, Tijani, T. Ouorou - D'almeida - Y. Ouorou, Imourane, Olaitan, Aloko - Tosin
Fabio Santana izveo je himnu Argentine, plače Lionel Scaloni, plače i Messi, kao i deseci tisuća navijača na stadionu. Utakmica bi mogla započeti oko 1.30.
Nedugo uoči početka utakmice Lionel Messi primio je dres i zahvalnicu od predsjednika River Platea Stefana Di Carla, kao i status počasnog člana kluba.
𝐋𝐈𝐎𝐍𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈, 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐎 𝐇𝐎𝐍𝐎𝐑𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐑𝐈𝐕𝐄𝐑 𝐏𝐋𝐀𝐓𝐄 🤍❤️🤍 En un día histórico y acompañado por el Presidente @stefanocdicarlo, el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como Socio Honorario del Club, una placa conmemorativa y el Manto Sagrado con su nombre. ¡Gracias por el fútbol, Capitán! 🐐🇦🇷— River Plate (@RiverPlate) October 6, 2026
Na centru El Monumentala razvili su veliki dres Argentine s brojem 10 i natpisom "Hvala", igrači će uskoro izaći na teren, a početak će debelo kasniti.
Na El Monumentalu je sve nabijeno emocijama, a kad je Leo vidio kakva ga svjetina čeka ispred stadiona i da je to posljednji put da će istrčati na teren za "albiceleste", preplavile su ga emocije.
الأسطورة ميسي كان يبكي في الحافلة 😔 https://t.co/dMIbHTGPto— Messi World (@M10GOAT) October 6, 2026