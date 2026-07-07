Argentina i Egipta do sada nikada nisu igrali međusobno na velikim natjecanjima. Današnja utakmica igra se u Atlanti i započinje u 18 sati
UŽIVO Argentina - Egipat: Salah i društvo žele zaustaviti Messija i ekipu. Stigli su početni sastavi
Došle su početne postave za utakmicu osmine finala.
Argentina: E. Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico - De Paul, Mac Allister, Paredes, Fernandez - Messi, Alvarez
Egipat: Shobeir - Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez - Ashour, Attia, Lasheen, Hassan - Salah, Ziko
Danas nas očekuju posljednje dvije utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva. Prva je ona između branitelja naslova Argentine i Egipta, koji je ovim plasmanom ostvario najveći uspjeh u povijesti Mundijala. Utakmica počinje u 18 sati, a izravni prijenos je na HRT-u 2.
Argentina je šesnaestinu finala prošla mnogo teže od očekivanog. Debitantski Zelenortski Otoci, koji su senzacionalno prošli u nokaut-fazu, unaprijed su bili otpisani, posebno jer je Argentina briljirala igrama u skupini. Ipak, pokazali su se kao vrlo čvrst protivnik. Iako je Argentina u dva navrata vodila, Zelenortski Otoci vraćali su se u utakmicu, a na kraju su „gaučosi” u produžecima slavili autogolom Dineya u 111. minuti.
Predvodi ih, kao i na posljednjem Svjetskom prvenstvu, Lionel Messi, koji je dosad zabio sedam golova. Već protiv Alžira postavio je rekord, a svaka nova utakmica nova je prilika da ga poboljša. Trenutačno je na 20 golova, a iza njega se nalazi Kylian Mbappé, koji ima jedan manje. Velika je borba i za Zlatnu loptu jer je, uz već spomenuti dvojac, sedam golova na Mundijalu zabio i Erling Haaland.
Što se pak Egipta tiče, on je u šesnaestini finala pobijedio Australiju, također mnogo teže od očekivanog. Iako je momčad predvođena Mohamedom Salahom bila veliki favorit za povijesni plasman u osminu finala, morala je raspucavati jedanaesterce. U vodstvo ju je doveo jedan od najboljih egipatskih igrača na ovom prvenstvu, Ashour, a kada je Henny poslao loptu u vlastitu mrežu, situacija se zakomplicirala.
Ipak, Egipćani su u raspucavanju zadržali hladnu glavu i pogađali, dok su Australci dvaput promašili okvir gola. I dok je Salah isporučio na prvenstvu, veliki dužnik ostao je Omar Marmoush.