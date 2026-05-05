Arsenal - Atletico 1-0: 'Topnici' su u velikom finalu Lige prvaka!

Nogometaši Arsenala prvi su finalisti ovosezonske Lige prvaka, nakon 1-1 u prvoj utakmici u Madridu engleski je sastav u polufinalnom uzvratu na svom Emirates stadionu pobijedio Atletico s 1-0 (1-0). Utakmica je odlučena u posljednjim trenucima prvog poluvremena, a junak londonskog sastava bio je Bukayo Saka, jedini strijelac u uzvratu.

Arsenal u finalu čeka pobjednika drugog polufinalnog susreta u kojem se sastaju Bayern i PSG. Uzvratna se utakmica igra na minhenskoj Allianz Areni u srijedu od 21 sat, a u prvom dvoboju je branitelj naslova PSG pobijedio u Parizu s 5-4.

Arsenal je izborio drugi nastup u finalu Lige prvaka u svojoj povijesti. Premijernu finalnu utakmicu londonska je momčad odigrala 2006. godine kada je poražena od Barcelone. Atletico ostaje na tri finala, sva tri izgubljena, a od toga je trener Diego Simeone Madriđane do finala doveo 2014. i 2016. godine kada je u oba slučaja u finalima slavio „veliki brat“ Real.

Na startu dvoboja Arsenal je odmah u svoje noge stavio loptu i pokušavao polako pritiskati suparnika. S obzirom na 1-1 u prvom susretu bilo je očekivati da niti jedna momčad neće previše riskirati tako da je uvodnih 45 minuta prvenstveno bila oprezna igra s obje strane.

Prve nešto veće šanse na Emirates stadionu imao je Atletico. U sedmoj minuti je Alvarez pucao pored vratnice, dok je u 11. minuti stvorena gužva u domaćem šesnaestercu, ali Simeone nije imao mjesta niti vremena za bolju reakciju.

Prvi udarac prema suparničkim vratima Arsenal je imao u 19. minuti. Gabriel se odlučio za udarac s 25 metara. Premda je gromovito potegnuo, lopta nije bila posve precizna. Kontrolirao je Arsenal utakmicu, ali je jako teško probijao dvije obrambene linije Madriđana koji su velikim dijelom prvog dijela radili vrlo dobar i konkretan presing.

Pokušavao je domaćin s nekoliko ubačaja, prijetio je i iz kornera, a opasna je bila situacija kada je Lewis-Skelly ubacio loptu koja je putovala paralelno s vratarskom linijom, ali nitko na nju nije reagirao.

Kada se očekivao odlazak na odmor uslijedio je pogodak Arsenala u 45. minuti i velika fešta domaćih navijača. Gyoekeres je ubacio, a Trossard je unatoč trojici igrača ispred sebe uputio odličan udarac. Jednako dobro je reagirao vratar Atletica Oblak koji je obranio opasan pokušaj, ali na odbijenoj je lopti prvi bio Saka te je lako iz blizine pospremio u mrežu za 1-0 Arsenala.

Pogodak na kraju prvog poluvremena promijenio je Atleticov stav u drugom dijelu. Gosti iz Madrida su u nastavku češće imali loptu u svojim nogama i igra se ipak preselila na stranu domaćina.

Nije se dugo čekalo na veliku šansu Atletica. U 51. minuti Simeone se našao sam pred domaćim vratima, ali u duelu s Gabrielom nije uspio reagirati do kraja niti uputiti udarac kada se pogodak nudio na pladnju.

Kako se Arsenal mučio u prvom dijelu probiti dobro organiziranu obranu suparnika isti je problem imao Atletico u nastavku, a k tome je domaćin imao sve više prostora kada se odlučio jurnuti prema naprijed. Odličnu je šansu Arsenal imao u 66. minuti, ali je Gyoekeres pucao malo iznad gostujuće grede.

Teško je Atletico kombinatorikom dolazio u prilike tako da su gosti, kako se bližio kraj dvoboja, sve češće preskakali igru i ubačajima pokušavali nešto ušićariti. S takvim naletima Arsenal se lako nosio.

Posljednju je šansu Atletico imao u 86. minuti. Na desetak metara od domaćih vrata lijepu je loptu dobio Sorloth, ali se norveški napadač spetljao, traljavo je reagirao i Atletico je time morao potpisati bolan poraz na sjeveru Londona.