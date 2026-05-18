UŽIVO Arsenal - Burnley: Ispali su iz lige i u očajnoj su formi... Pokušat će zaustaviti 'topnike'

NAJAVA

Premiership je jedina liga petice u kojoj se još ne zna tko će biti prvak. Dok su u ostalim ligama prvaci nekoliko kola prije kraja osigurali naslov, u Engleskoj se za njega bore Arsenal i Manchester City. "Građani" su drugi s dva boda manje od prvoplasiranih “topnika”, koji do kraja prvenstva imaju i nešto lakši raspored.

Danas će igrati protiv Burnleyja, koji je već odavno ispao iz lige i nema za što igrati, a u posljednjem kolu protivnik im je Crystal Palace, koji igra finale Konferencijske lige protiv Rayo Vallecana te se usredotočio na podizanje prvoga europskog trofeja u klupskoj povijesti.

Nakon poraza u izravnom derbiju protiv Cityja momčad Mikela Artete homogenizirala se i ostala neporažena, a osim pobjeda u ligi stigla je i do finala Lige prvaka, prvi put nakon 20 godina. Tako na davljenika ide s četiri pobjede i jednim remijem u posljednjih pet utakmica. Što se pak Burnleyja tiče, on je u očajnoj formi. Posljednju pobjedu ostvario je još u veljači, a u posljednjih deset utakmica ima samo tri remija i sedam poraza.

Bilo što osim uvjerljive pobjede Arsenala danas bi bilo pravo čudo. Arteta ima problema s obranom i danas neće moći računati na Bena Whitea i Jurriena Timbera, dok će mu u veznom redu nedostajati Mikel Merino. Trener Burnleyja zvučnog imena Michael Jackson na raspolaganju neće imati Connora Robertsa i Jordana Beyera, dok je upitan i nastup nekadašnjeg igrača Manchester Uniteda Hannibala Mejbriја.

Utakmica počinje u 21 sat, a u izravnom prijenosu je možete gledati na programu Arena Sporta 1.