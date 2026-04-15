UŽIVO Arsenal - Sporting: Gosti traže čudo, stigli sastavi ekipa

Nakon što su u utorak polufinale osigurali Atletico i PSG, danas ćemo dobiti i posljednja dva polufinalista Lige prvaka. Za to mjesto izborit će se netko iz para Arsenal - Sporting.

Portugalci u London na Emirates stižu s nadom da mogu nadoknaditi minimalni zaostatak iz prve utakmice u Lisabonu, kada im je na samom kraju susreta presudio njemački napadač Kai Havertz. Ipak, atmosfera u Londonu daleko je od idealne. Momčad Mikela Artete u posljednjih je nekoliko tjedana ispala iz oba domaća kupa, a formu je dodatno uzdrmao i šokantan prvenstveni poraz od Bournemoutha 2-1 proteklog vikenda.

Problemi za "topnike" tu ne staju. Lista ozlijeđenih igrača prilično je duga, a pod upitnikom su nastupi kapetana Martina Odegaarda, Bukaya Sake te Jurriëna Timbera. Ni gosti iz Lisabona ne dolaze u punom sastavu. Pod upitnikom su Ivan Fresneda i Mateus Simoes.

- Drugi je put da smo tri godine zaredom u četvrtfinalu Lige prvaka. Za druge klubove to je svakodnevni obrok. Za nas ne. Dakle, jako cijenimo gdje jesmo. Sutra imamo priliku otići u polufinale. Natječemo se za osvajanje Premier lige i u stvarno smo jakoj poziciji nakon 22 godine bez pobjede. Znamo koliko je to teško, ali ljepota je u tome što je teško, što je izazovno i zato smo toliko spremni to učiniti - rekao je Arteta uoči utakmice.

Sporting je pak u jako dobrom nizu. U posljednjih pet utakmica izgubili su samo od "topnika", a u prvenstvu trenutačno drže drugo mjesto s utakmicom manje i pet bodova zaostatka za prvoplasiranim Portom.

- Prirodno je da je ovo odlučujući tjedan, jer se bližimo kraju sezone. Utakmice postaju sve odlučujuće, ali mene zanima samo sljedeća. A sljedeća je protiv Arsenala. Očito imamo nadu. Znamo da su sjajna momčad kada igraju kod kuće, ali mi volimo velike izazove. Zaista vjerujem da ćemo imati dobar odaziv u Londonu - rekao je uoči utakmice Rui Borges, trener Portugalaca.

