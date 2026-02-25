UŽIVO Atalanta - Dortmund: Evo sastava ekipa, Pašalić započinje

NAJAVA

Večeras od 18.45 sati u Bergamu se igra uzvratna utakmica doigravanja za osminu finala Lige prvaka između Atalante i Borussije Dortmund. Izravni prijenos susreta dostupan je na programu Arena Sport 2.

Njemačka momčad, koju vodi hrvatski strateg Niko Kovač, donosi značajnu prednost od 2-0 iz prvog susreta, dok će Atalanta, s Marijom Pašalićem kao jednim od ključnih igrača, tražiti preokret pred svojim navijačima i plasman među šesnaest najboljih momčadi Europe.

Borussia Dortmund ulazi u ovaj susret s velikim samopouzdanjem. Pobjeda u prvoj utakmici, osigurana golovima Serhoua Guirassyja i Maximiliana Beiera, stavila ih je u idealnu poziciju. Povijest je također na njihovoj strani, budući da je BVB dosad prošao dalje u svih deset europskih dvoboja u kojima je imao dva gola prednosti nakon prve utakmice.

Momčad Nike Kovača pokazala je karakter i za vikend u Bundesligi, kada su se vratili nakon zaostatka od 0-2 i izborili remi 2-2 protiv RB Leipziga. Kovačeva ekipa ima bogato iskustvo u ovom natjecanju, s osvojenim naslovom 1997. godine i sedam plasmana u osminu finala u posljednjih osam sezona, stoga se očekuje da će i u Bergamu odigrati taktički zrelu utakmicu kako bi sačuvali stečenu prednost. Unatoč problemima s ozljedama u obrani, njemačka momčad djeluje čvrsto i spremno za izazove koje donosi gostovanje u Italiji.

Za momčad iz Bergama ovo je utakmica sezone u Europi. Nakon tri uzastopna poraza u Ligi prvaka, Atalanta mora postati prva ekipa koja je nadoknadila dva ili više golova zaostatka u nokaut fazi još od Liverpoolovog čudesnog preokreta protiv Barcelone 2019. godine. Ipak, forma u domaćem prvenstvu ulijeva nadu. Pod vodstvom trenera Raffaelea Palladina, Atalanta je neporažena u domaćim natjecanjima ove kalendarske godine, a pobjeda protiv Napolija (2-1) za vikend dodatno je podigla atmosferu. Velika odgovornost bit će na Mariju Pašaliću, koji je protiv prvaka Serie A zabio svoj 50. gol u talijanskom prvenstvu. Hrvatski veznjak bit će ključan u pokušaju "La Dee" da probije obranu Borussije i stvori prilike za Gianlucu Scamaccu u napadu.

Oba trenera suočavaju se s izostancima važnih igrača. Palladino ne može računati na ozlijeđene napadače Giacoma Raspadorija i Charlesa De Ketelaerea, čiji je izostanak bio primjetan i u prvoj utakmici. S druge strane, Niko Kovač i dalje ne može računati na stupove obrane Emrea Cana i Niklasa Sülea, no dobra je vijest mogući povratak Nice Schlotterbecka, koji je počeo trenirati i nalazi se u konkurenciji za nastup.

