UŽIVO Atletico - Barcelona: Novi derbi u Madridu, Katalonci u lovu na preokret i 'remontadu'

Od 21.00 sati će na Wanda Metropolitano stadionu Atletico Madrid i Barcelona odigrati uzvratni susret četvrtfinala Lige prvaka. Na prvoj utakmici na Camp Nouu momčad Diega Simeonea slavila je 2-0
Atletico Madrid (4-4-2): Musso - Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri - Simeone, Llorente, Koke (C), Lookman - Griezmann, Alvarez.
Barcelona (4-3-3): J. Garcia - Kounde, E. Garcia, Martin, Cancelo - Pedri (C), Gavi, Olmo - Yamal, Fermin, Ferran.
Atletico će dočekati Barcelonu na stadionu Wanda Metropolitano.
U srijedu su igrali prvu utakmicu u kojoj je madridski klub slavio 2-0 pogocima Alvareza i Sorlotha. Veliku pomoć današnjim domaćinima na tom susretu dao je mladi stoper katalonskog diva Pau Cubarsi koji je u 44. minuti dobio izravni crveni karton.
Atletico je za vikend izgubio u Sevilli od istoimenog kluba 2-1, a Barcelona je pobijedila Espanyol u katalonskom derbiju 4-1.
Susreti Atletica i Barcelone ove sezone nisu nijednom razočarali. Igrali su pet puta, a dva puta su slavili Madriđani (4-0 i 2-0) te tri puta Katalonci (3-1, 3-0 i 2-1).