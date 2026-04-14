UŽIVO Atletico - Barcelona: Novi derbi u Madridu, Katalonci u lovu na preokret i 'remontadu'

NAJAVA

Pravi nogometni spektakl od 21.00 sati očekuje nas u Madridu! Atletico će dočekati Barcelonu na stadionu Wanda Metropolitano.

U srijedu su igrali prvu utakmicu u kojoj je madridski klub slavio 2-0 pogocima Alvareza i Sorlotha. Veliku pomoć današnjim domaćinima na tom susretu dao je mladi stoper katalonskog diva Pau Cubarsi koji je u 44. minuti dobio izravni crveni karton.

Atletico je za vikend izgubio u Sevilli od istoimenog kluba 2-1, a Barcelona je pobijedila Espanyol u katalonskom derbiju 4-1.

Susreti Atletica i Barcelone ove sezone nisu nijednom razočarali. Igrali su pet puta, a dva puta su slavili Madriđani (4-0 i 2-0) te tri puta Katalonci (3-1, 3-0 i 2-1).