UŽIVO Atletico - Barcelona: Prvi susret u polufinalu Kupa Kralja. Gosti puni ozljeda, Olmo igra

NAJAVA

Nakon uzbuđenja u četvrtfinalu, španjolski Kup kralja stigao je do same završnice, a ždrijeb polufinala ponovno je spojio dva stara rivala - Atlético Madrid i Barcelonu. Prva utakmica na rasporedu je ovog četvrtka u 21 sat na stadionu Riyadh Air Metropolitano u Madridu, a bit će to repriza prošlogodišnjeg dramatičnog okršaja u istoj fazi natjecanja.

Prošle sezone Barcelona je izašla kao pobjednik nakon što je prva utakmica na Camp Nou završila nevjerojatnim rezultatom 4-4, da bi u uzvratu Katalonci slavili s minimalnih 1-0 golom Ferrana Torres. Ove godine uloge su zamijenjene pa će momčad Diega Simeonea prva ugostiti protivnika i pokušati stvoriti prednost uoči uzvrata koji se igra za tri tjedna u Barceloni.

Iako je Atlético poznat kao iznimno tvrd orah, pogotovo na svom terenu, povijest međusobnih dvoboja u Kupu kralja u potpunosti je na strani Barcelone. Ovo će biti peti put da se Diego Simeone u kupu susreće s katalonskim divom, a u prethodna četiri navrata (2009., 2015., 2017. i 2025.) svaki put je kao poražen napuštao teren. Barcelona je ujedno slavila u posljednja tri međusobna dvoboja, uključujući i ligašku pobjedu 3-1 u prosincu, te u Madrid stiže na krilima niza od šest uzastopnih pobjeda u svim natjecanjima.

S druge strane, Atlético je pokazao dva lica. Nakon što su u četvrtfinalu kupa deklasirali Real Betis s čak 5-0, samo nekoliko dana kasnije u prvenstvu su na svom terenu izgubili od iste momčadi, čime su se vjerojatno oprostili od borbe za naslov prvaka. Pobjednik ovog dvoboja u finalu će igrati protiv boljeg iz baskijskog derbija između Athletic Bilbaa i Real Sociedada.

Unatoč sjajnoj formi, trener Barcelone Hansi Flick ima ogromnih problema sa sastavljanjem momčadi. Popis ozlijeđenih igrača je dugačak, a na njemu su ključni igrači poput Pedrija, Gavija, Andreasa Christensena i Raphinhe. Kao da to nije bilo dovoljno, u ligaškoj pobjedi protiv Mallorce (3-0) ozlijedio se i Marcus Rashford.

​- Imamo nekoliko problema. Rashford nije spreman, dobio je udarac protiv Mallorce. To nisu dobre vijesti, ali imam potpuno povjerenje u svoju momčad. Moramo paziti na Raphinhu jer je on igrač koji daje sve od sebe i igra s velikim intenzitetom. To je situacija koja mi se ne sviđa jer ga trebamo, baš kao što trebamo Pedrija, Gavija, Andreasa i Marcusa - rekao je Flick.

Dobra vijest za njemačkog stratega je povratak Frenkieja de Jonga koji je zbog problema s preponom propustio zadnju utakmicu. Ni Simeone nije bez briga, jer zbog suspenzije ne može računati na stup obrane Joséa Maríju Giméneza, dok su zbog ozljeda van stroja Thomas Lemar i Memphis Depay. Argentinski trener zato se uzda u zimska pojačanja, nigerijskog napadača Ademolu Lookmana, veznjaka Rodrija Mendozu i meksičkog talenta Obeda Vargasa,