UŽIVO Atletico - Club Brugge: Nakon golijade, Lekina momčad traži senzaciju usred Madrida...

NAJAVA

Nakon spektakularnih 3-3 u prvoj utakmici doigravanja za nokaut fazu Lige prvaka, Atletico Madrid i Club Brugge u utorak će na stadionu Metropolitano odlučivati o putniku u osminu finala. Ulog je golem, a nakon drame viđene u Belgiji, sve su opcije na stolu u uzvratnom dvoboju koji počinje u 18:45 sati.

Prvi dvoboj u Brugesu ponudio je sve što nogometni zaljubljenici vole. Atletico je dvaput vodio, no hrabri domaćin se nije predavao i na kraju je stigao do zasluženog izjednačenja. Golijadu je u 89. minuti zaključio Christos Tzolis, čime je postavio konačnih 3-3 i osigurao potpunu neizvjesnost uoči uzvrata. Obje momčadi su pokazale napadačku moć, ali i ranjivost u obrani, što obećava novi okršaj s puno prilika. Madriđani su za vikend svladali Espanyol 4-2, dok je Brugge s 2-1 bio bolji od OH Leuvena, pa obje ekipe u dobrom raspoloženju dočekuju utakmicu sezone.

Trener Atletica Diego Simeone svjestan je važnosti utakmice i podrške s tribina.

​- Potrebni su nam navijači uz momčad, njihova energija nas hrani. Moramo im to vratiti radom, nogometom i dobrom igrom - poručio je Simeone.

Argentinac ne može računati na ozlijeđene veznjake Pabla Barriosa i Nica Gonzáleza, no veseli ga sjajna forma Alexandera Sørlotha, koji je zabio dva gola Espanyolu. S druge strane, belgijska momčad dolazi u Madrid značajno oslabljena. Zbog žutih kartona pravo nastupa nema jedan od ključnih igrača, nigerijski veznjak Raphael Onyedika, što će biti veliki hendikep za trenera Ivana Leku.

- Nemamo mnogo za izgubiti, a imamo mnogo za dobiti. Moramo biti spremni i vrlo motivirani da bismo mogli konkurirati protiv Atlética. Oni uvijek jako pritišću u prvih 20 minuta. Poznajemo njihove slabosti, ali i njihove jake točke - rekao je hrvatski trener uoči utakmice.