Atletico je u prvom derbiju sezone potopio Real s 5-2 te će sad Alonsova momčad tražiti osvetu, ali i susret s Barcelonom u finalu Superkupa. Prijenos utakmice je na programu Arenasport 2
UŽIVO Atletico - Real 0-1: Kapa do poda, majstore! Čudesan gol Valverdea iz slobodnog udarca
Ovaj gol šokirao je Atletico koji će sada morati napasti. Uzeli su loptu i krenuli u pritisak, ali za sada nema konkretnih akcija.
GOOOOOL! Što je sada pogodio Valverde. Slobodni udarac s nekih 25 metara, Urugvajac se zaletio i poslao projektil točno u rašlje. Nevjerojatan, čudesan gol u ranoj vfazti susreta. Valverde je poznat da ima top u nozi, ali ovo je stvrano sjajno. 1-0 za Real
Počela je utakmica!
Atletico Madrid (4-4-2): Oblak - Llorente, Pubil, Hancko, Ruggeri - Simeone, Koke, Gallagher, Baena - Sorloth, Alvarez
Real Madrid (4-4-2): Courtois - Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras - Rodrygo, Camavinga, Tchouameni, Bellingham - Garcia, Vinicius
Gradski rivali Atlético i Real Madrid večeras u saudijskoj Džedi igraju polufinale španjolskog Superkupa. Ulog je mjesto u finalu protiv Barcelone, a sjećanje na rujansku 5-2 pobjedu Atlética dodatno podiže tenzije uoči novog velikog okršaja.
Real Madrid u susret ulazi na krilima uvjerljive 5-1 pobjede protiv Betisa, no trener Xabi Alonso i dalje ima velikih razloga za brigu. Glavna je svakako izostanak prve zvijezde, Kyliana Mbappéa, koji je zbog ozljede koljena ostao u Madridu. Ipak, njegovu je ulogu sjajno preuzeo mladi Gonzalo García, koji je protiv Betisa zablistao "savršenim" hat-trickom i pokazao da momčad ima rješenja u napadu. Problemi za Alonsa ne staju tu; obrana je također desetkovana. Éder Militão je i dalje izvan stroja, a nastup ključnog braniča Antonija Rüdigera vrlo je upitan zbog problema s koljenom. Odluka o njegovom igranju bit će donesena neposredno prije utakmice, što stvara dodatnu neizvjesnost.
S druge strane, momčad Diega Simeonea u Džedu stiže neporažena u posljednjih pet utakmica, iako je remi (1-1) s Real Sociedadom proteklog vikenda ostavio gorak okus. Atlético svoje nade polaže u Juliána Álvareza. Argentinac, junak prve pobjede s dva gola, u posljednje vrijeme nije u najboljoj golgeterskoj formi u ligi, no Simeone čvrsto vjeruje u svoju zvijezdu. Očekuje se da će ponovno zablistati kada je najpotrebnije. Igrači Atletica također nisu bez problema s ozljedama; veznjak Pablo Barrios vjerojatno neće nastupiti, kao ni od ranije ozlijeđeni Clement Lenglet i Nicolas Gonzalez.
Večerašnji dvoboj bit će stoga sudar dviju ranjenih, ali iznimno motiviranih momčadi. Real traži osvetu i svoj četrnaesti trofej Superkupa, dok se Atlético nada ponoviti rujansku rapsodiju i dokazati da ima recept za gradskog rivala. Pritisak je velik, pogotovo na Xabiju Alonsu, čija se pozicija u klubu preispituje unatoč nedavnom nizu pobjeda.