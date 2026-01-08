UŽIVO Atletico - Real 0-1: Kapa do poda, majstore! Čudesan gol Valverdea iz slobodnog udarca

NAJAVA

Gradski rivali Atlético i Real Madrid večeras u saudijskoj Džedi igraju polufinale španjolskog Superkupa. Ulog je mjesto u finalu protiv Barcelone, a sjećanje na rujansku 5-2 pobjedu Atlética dodatno podiže tenzije uoči novog velikog okršaja.

Real Madrid u susret ulazi na krilima uvjerljive 5-1 pobjede protiv Betisa, no trener Xabi Alonso i dalje ima velikih razloga za brigu. Glavna je svakako izostanak prve zvijezde, Kyliana Mbappéa, koji je zbog ozljede koljena ostao u Madridu. Ipak, njegovu je ulogu sjajno preuzeo mladi Gonzalo García, koji je protiv Betisa zablistao "savršenim" hat-trickom i pokazao da momčad ima rješenja u napadu. Problemi za Alonsa ne staju tu; obrana je također desetkovana. Éder Militão je i dalje izvan stroja, a nastup ključnog braniča Antonija Rüdigera vrlo je upitan zbog problema s koljenom. Odluka o njegovom igranju bit će donesena neposredno prije utakmice, što stvara dodatnu neizvjesnost.

S druge strane, momčad Diega Simeonea u Džedu stiže neporažena u posljednjih pet utakmica, iako je remi (1-1) s Real Sociedadom proteklog vikenda ostavio gorak okus. Atlético svoje nade polaže u Juliána Álvareza. Argentinac, junak prve pobjede s dva gola, u posljednje vrijeme nije u najboljoj golgeterskoj formi u ligi, no Simeone čvrsto vjeruje u svoju zvijezdu. Očekuje se da će ponovno zablistati kada je najpotrebnije. Igrači Atletica također nisu bez problema s ozljedama; veznjak Pablo Barrios vjerojatno neće nastupiti, kao ni od ranije ozlijeđeni Clement Lenglet i Nicolas Gonzalez.

Večerašnji dvoboj bit će stoga sudar dviju ranjenih, ali iznimno motiviranih momčadi. Real traži osvetu i svoj četrnaesti trofej Superkupa, dok se Atlético nada ponoviti rujansku rapsodiju i dokazati da ima recept za gradskog rivala. Pritisak je velik, pogotovo na Xabiju Alonsu, čija se pozicija u klubu preispituje unatoč nedavnom nizu pobjeda.