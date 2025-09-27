UŽIVO Atletico - Real Madrid: Simeone će pokušati zaustaviti savršeni niz Alonsa kod kraljeva

NAJAVA

Danas u 16.15 na stadionu Metropolitano igra se veliki madridski derbi. Atlético Madrid dočekuje Real Madrid u 7. kolu La Lige. Oba kluba ulaze u utakmicu s jakim ambicijama: domaćin traži povratak forme, dok gosti žele potvrditi vodeću poziciju na ljestvici.

Atlético Madrid, pod vodstvom Diega Simeonea, nije ulovio ritam koji su navijači očekivali. Klub ima nekoliko izostanaka zbog ozljeda, između ostalih, José Giménez, Thiago Almada i Johnny Cardoso neće nastupiti. Simeone je naglasio važnost borbe, čvrstine u obrani i spremnosti na intenzitet koji donosi derbi.

Real Madrid u novu eru ulazi pod vodstvom Xabija Alonsa, koji na klupi "kraljevskog kluba” vodi svoj prvi madridski derbi. Pod njegovim vodstvom, Real je startao sezona savršeno sa šest pobjeda u šest utakmica. Ipak, Alonso upozorava da momčad ne smije potcijeniti protivnika i da je derbi posebna utakmica koja traži dodatni angažman.

Taktički, očekuje se da Atlético pokuša prekidati visoku posjedu Reala i tražiti prostore iz kontri, dok bi Real inzistirao na brzom posjedu, mobilnosti i kombinatorici u sredini terena. Posebno će se pratiti kako će Real balansirati rizike, Alonso želi fleksibilnost i nepredvidljivost u njihovom pristupu.

Očekuje se da će atmosfera na Metropolitanu biti vatrena. Navijači uvijek dodatno osnaže “derbi efekt”. Za Real, ovo je velika prilika da potvrdi dominaciju u La Ligi, dok je za Atlético prilika da nanese prvi poraz protivniku i vrati samopouzdanje. Susret bi mogao odlučiti detalj — trenutak individualnog nadahnuća ili pogreška, jer u derbijima često pobjednik biva odlučen s marginom.