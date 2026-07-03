UŽIVO Australija - Egipat: Stigle početne postave, Mo Salah s 'faraonima' na 'socceroose'

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Australci i Egipćani love osminu finala Svjetskog prvenstva što bi i jednoj i drugoj ekipi što bi za jednu i drugu ekipu bila velika stvar. Australci su puni samopouzdanja. Natjecanje su otvorili 2-0 pobjedom od Turske, potom su poraženi od SAD-a također 2-0, da bi u zadnjem susretu odigrali bez golova s Paragvajem. Treći put je to Australcima da su prošli skupinu na Mundijalu, no nikada nisu prošli prvu prepreku u završnici. Na prvenstvu 2006. ispali su od kasnijeg prvaka Italije, a 2022. ispali su od prvaka Argentine. Sada traže kraj te neugodne tradicije.

Egipat je s druge strane u skupini odigrao 1-1 s Belgijom, potom je pobijedio Novi Zeland s 3-1 i onda je s Iranom odigrao 1-1. Prošao je kao drugoplasirani u šesnaestini finala. Naravno hendikep je ozljeda Mohameda Salaha, no najavljeno je da bi on mogao igrati protiv Australaca bez obzira na rizik ponovne ozljede. Hitri i neogodni Egipćani svakako su bolja momčad sa Salahom, a hoće li im to biti dovoljno vidjet ćemo.

Inače, u zadnjem dvoboju Egipta i Australije slavili su Egipćani s 3-0. Bilo je to na President kupu 2010. godine.