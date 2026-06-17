UŽIVO Austrija - Jordan: Nakon 28 godina Austrijanci su na SP-u, igraju protiv debitanata

NAJAVA SUSRETA

Prema Transfermarktu, austrijska nogometna reprezentacija vrijedi 216,2 milijuna eura. Ponajveća je zvijezda Konrad Leimer, polivalentan nogometaš koji u Bayernu najčešće "operira" na poziciji desnog beka. Vrijedi 25 milijuna eura. Toliko vrijedi i stasiti branič Kevin Danso, igrač Tottenhama.

Marko Arnautović, igrač srpskog podrijetla, poručio je brojne rekorde te reprezentacije. Ima najviše nastupa u povijesti Austrije, čak 130. Također, najbolji je strijelac, ima 47 golova na kontu, tri više od legendarnog Tonija Polstera. Sa 111 nastupa drugi je u povijesti Austrije David Alaba, igrač filipinsko-nigerijskih korijena koji je godinama nastupao za Bayern, a sad je u Realu, ali načet je brojnim ozljedama.

Austrija je u kvalifikacijama za SP 2026. imala sve samo ne lagan posao. U osam utakmica skupila je 19 bodova. U odlučujućem dvoboju, u Beču, odigrala je 1-1 s Bosnom i Hercegovinom i ostavila je na dva boda zaostatka te ju poslala u dodatne kvalifikacije. Austrija je na SP-u 1954. osvojila treće mjesto, što je i danas njihov najveći uspjeh. Na tom turniru pobijedili su Švicarsku 7-5 u najefikasnijoj utakmici u povijesti svjetskih smotri. Austrija se zadnji put kvalificirala za Svjetsko prvenstvo 1998. godine u Francuskoj. Na tom turniru Austrija je bila u grupi B s Paragvajem, Italijom i Kamerunom, ali nije prošla grupnu fazu.

Kada pročitate 'Jordan', mnoge će prvo asocirati na najvećeg košarkaša u povijesti, neke, pak, na rijeku u kojoj se krstio Isus Krist, a tek onda na državu smještenu na Bliskom Istoku. Za nogometne zaljubljenike i romantičare itekako posebna jer ove godine će prvi put nastupiti na Svjetskom prvenstvu. Uspjeli su to napraviti kao jedna od prvih reprezentacija, još u lipnju, u pobjedi nad Omanom (3-0), a trostruki strijelac bio je stanoviti Ali-Olwan čija bi statua jednog dana mogla osvanuti na ulicama glavnog grada Ammana.

Kvalifikacije su završili na drugom mjestu sa 16 bodova, šest manje od prvoplasirane Južne Koreje. Reprezentacija Jordana, koju u narodu zovu Al-Nashama, što znači časni i plemeniti, oni koji nikada ne odustaju, na Transfermarktu vrijedi 13,88 milijuna eura, a uvjerljivo najveća zvijezda je krilni napadač Mousa Tamari koji igra u francuskom Rennesu. Vrijedi šest milijuna eura i jedini je igrač iz reprezentacije koji igra u Europi.

Za Jordan je debitirao prije devet godina i već s 28 godina stekao status jednog od najvećih u povijesti. Odigrao je 70 utakmica i zabio 21 gol, a veliki je ljubimac svoje nacije koja mu zna tepati da je njihov Modrić zbog nogometne inteligencije, virtuoznosti, majstorskih poteza i nepredvidljivosti. Nekoliko puta Jordan je zapeo na posljednjoj prepreci i ostao bez Mundijala, ali Marokanac Jamal Sellami (54), koji je na klupi reprezentacije od prošle godine, konačno je napravio taj posljednji korak i donio radost zemlji od 12 milijuna stanovnika.