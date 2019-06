UŽIVO: Odličan početak naših: Buljubašić pa Vukičević i 2-0!

'BEOGRAD JE MOTIV VIŠE'

Hrvatska i srpska vaterpolska reprezentacija u Beogradu će odigrati drugi susret na ovom turniru, a u prvom je bolja bila Srbija s 11-10. 'Barakude' su u polufinale pobijedile Španjolce 10-8, dok su Srbi rutinski svladali Australce 16-11, a samo dan nakon polufinala slijedi finale.

- Ovo ne ide u prilog ni Srbiji ni Hrvatskoj, mi smo dvije najbolje reprezentacije na svijetu. Naši igrači su već malo opterećeni godinama i kada se igraju Olimpijske igre, Svjetsko prvenstvo, to je ipak druga priča, budući da imaju po dva dana odmora, tako da sutra će presuditi tko bude spremniji i odmorniji. Mane i prednosti Srbije znamo, kao što oni znaju naše, ali ono što ja želim je da svi zajedno uživamo u jednoj vrhunskoj, sportskoj, vaterpolo predstavi, budući su to dvije najbolje ekipe na svijetu koje su obilježile zadnjih 10 godina vaterpola - objasnio je izbornik hrvatske reprezentacije Ivica Tucak.

Zasigurno nas očekuje još jedna velika i zanimljiva borba u bazenu, a lagani favorit u tom ogledu je Srbija.

- Ulog je ogroman, mi smo možda u malo podređenom položaju jer igramo u Beogradu, ali s druge strane, neka nam to bude i neki motiv više. To ću igračima i reći, želim da sutra pobijedimo Srbiju u jednoj pravoj, sportskoj utakmici, pa na kraju tko pobjedi pruži ruku. Ukoliko to bude moja momčad biti ću najsretniji čovjek na svijetu, a ako bude Srbija, ja ću im sportski čestitati - završio je Tucak.