UŽIVO Barcelona - Atletico: Bitka Španjolaca za polufinale Lige prvaka. Čekaju se sastavi

NAJAVA UTAKMICE

Samo nekoliko dana nakon napetog prvenstvenog dvoboja, Barcelona i Atletico Madrid ponovno će odmjeriti snage, ovoga puta na najvećoj europskoj pozornici. U srijedu u 21 sat na Camp Nou igra se prva utakmica četvrtfinala Lige prvaka, dvoboj koji obećava novi spektakl između dva španjolska velikana. Njihovi putevi ove su se sezone već isprepleli četiri puta, a ovaj susret bit će drugi od tri u samo deset dana.

Atmosfera uoči utakmice dodatno je naelektrizirana nakon nedavnog ligaškog okršaja u kojem je Barcelona slavila u Madridu 2-1. Pobjednički gol Roberta Lewandowskog u samoj završnici donio je Kataloncima velikih sedam bodova prednosti na vrhu La Lige i gurnuo ih korak bliže obrani naslova.

Taj poraz bio je treći uzastopni za momčad Diega Simeonea u svim natjecanjima, što je njihov najgori niz još od 2021. godine. S druge strane, momčad Hansija Flicka u sjajnoj je formi, bez poraza gotovo dva mjeseca i s dominantnom predstavom u osmini finala protiv Newcastlea, kojeg su izbacili s ukupnih 8-3. Unatoč pobjedi, Flick je svjestan da će europski dvoboj biti drugačija priča.

​- Tu je Liga prvaka, gdje svaki igrač ima pet do deset posto više za dati - poručio je njemački strateg.

Iako je Barcelona favorit na papiru, povijest međusobnih okršaja u Ligi prvaka na strani je Atletica. Madriđani su izbacili Barcelonu u oba prethodna četvrtfinalna sraza, u sezonama 2013./14. i 2015./16., oba puta na putu do finala. Međutim, tradicija Atletica sudara se s nevjerojatnom domaćom dominacijom Barcelone.

Katalonski div nije izgubio od Atletica na Camp Nou od veljače 2006. godine, što čini niz od čak 25 utakmica bez poraza. Simeoneova momčad također se muči na gostovanjima u nokaut fazi Lige prvaka, gdje nisu pobijedili još od 2022. i dvoboja s Manchester Unitedom. Barcelona je pod Flickom postala gol-mašina, postigavši čak 73 gola u Ligi prvaka otkad je on preuzeo klupu, no obrana je i dalje problematična jer nisu sačuvali mrežu čistom u posljednjih 13 europskih utakmica.

Oba trenera suočavaju se s problemima zbog ozljeda. Barcelona će biti bez ključnih veznjaka Frenkieja de Jonga i Raphinhe, a nedostajat će i Andreas Christensen te Marc Bernal. Dobre vijesti su povratak Ronalda Arauja, koji je bio upitan nakon subotnje utakmice, te Julesa Koundéa. Atletico Madrid ne može računati na Pabla Barriosa, dok su nastupi važnih braniča Josea Gimeneza i Johnnyja Cardosa pod velikim znakom pitanja. Srećom po Simeonea, ključni golman Jan Oblak vratio se treninzima i trebao bi biti spreman za utakmicu.

U redovima Barcelone sve oči bit će uprte u čudesnog Laminea Yamala. Ovaj 18-godišnjak ove je sezone upisao pet golova i četiri asistencije u Ligi prvaka, a ako zabije ili asistira u srijedu, postat će najmlađi igrač u povijesti s dvoznamenkastim brojem sudjelovanja u golovima u jednoj sezoni natjecanja, prestigavši Erlinga Haalanda.

S druge strane, najveća prijetnja za Barcu bit će Julián Álvarez, koji je postigao osam od svojih zadnjih 11 golova upravo u europskim natjecanjima. Dodatnu napetost unosi i činjenica da čak 12 igrača iz obje momčadi riskira suspenziju za uzvrat ako dobiju žuti karton. Među njima su Yamal i Fermín López kod Barcelone te Llorente i Le Normand kod Atletica.