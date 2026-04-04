Barcelona preokretom slavila protiv Atletica. Sudačke odluke su zasjenile utakmicu u Madridu

Nogometaši Barcelone svladali su Atletico Madrid s 2-1 na gostovanju u španjolskoj prijestolnici i tako iskoristili kiks Real Madrida, koji je poražen u Palma de Mallorci, pobjegavši na sedam bodova prednosti.

Atletico je poveo u 39. minuti, kad je Giuliano Simeone pobjegao obrani Barcelone i hladnokrvno, preciznim udarcem svladao gostujućeg vratara Joana Garciju. No, samo tri minute poslije odličnu Barceloninu akciju na drugoj strani pogotkom je završio Marcus Rashford.

Madridska momčad je u sučevom dodatku ostala s igračem manje, kad je prvotno žuti, a nakon pregleda snimke izravan crveni karton zaradio branič Nico Gonzalez, za opasan start na Laminea Yamala nekoliko centimetara izvan kaznenog prostora, kad je Barcelonin napadač krenuo sam prema domaćem vrataru Juanu Mussi.

Barcelona je na samom početku drugog poluvremena umalo ostala s desetoricom na terenu, jer je glavni sudac Busquets pokazao izravan crveni karton Gerardu Martinu zbog opasnog starta. No, na intervenciju iz VAR sobe sudac je pregledao snimku, poništio svoju originalnu odluku i Martinu pokazao žuti karton zbog neoprezne igre, jer je branič katalonske momčadi prvi došao do lopte i pravilno je izbio, a u nastavku je nagazio na potkoljenicu Almade koji je pokušao blokirati taj pokušaj izbijanja.

Momčad Hansija Flicka je brojčanu prednost iskoristila u 87. minuti, kad se Robert Lewandowski snašao pred Atleticovim golom i jednu odbijenu loptu ramenom poslao u mrežu za konačnih 2-1.

Vodeća Barcelona sada ima 76 bodova, sedam više od Real Madrida koji je poražen na gostovanju na Mallorci. Dobra je vijest za branitelje naslova da povijest španjolske lige ne bilježi da je ijedna momčad koja je u posljednjih osam kola ušla sa sedam ili više bodova prednosti ostala bez naslova prvaka.

Atletico Madrid je s 57 bodova ostao na četvrtom mjestu, ali na sigurnih 12 bodova više od petoplasiranog Betisa koji je odigrao 0-0 u Sevilli protiv Espanyola.