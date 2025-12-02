UŽIVO Barcelona - Atletico: Sraz titana na Camp Nou. Dani Olmo u prvih 11, evo sastava momčadi

NAJAVA

Vrh španjolske La Lige večeras je na kocki. Barcelona od 21 sat na svom Spotify Camp Nou stadionu dočekuje Atletico Madrid u derbiju koji bi mogao značajno oblikovati borbu za naslov prvaka. Katalonci su vodeći s bodom prednosti ispred Real Madrida, no momčad Diega Simeonea stiže u fantastičnoj formi i pobjedom se može bodovno izjednačiti s liderom. Utakmica se igra ranije od predviđenog termina u siječnju zbog obveza oba kluba u Španjolskom superkupu.

Iako su se navijači Barcelone ponadali povratku ključnih igrača, trener Hansi Flick dobio je izuzetno lošu vijest na sam dan utakmice. Uz već ozlijeđene Marca-Andrea ter Stegena, Gavija i Fermína Lópeza, derbi će zbog povišene temperature propustiti i nezamjenjivi veznjak Frenkie de Jong. Njegov izostanak predstavlja ogroman problem za Flicka, koji će morati presložiti vezni red.

Također, na raspolaganju nije ni branič Ronald Araújo, koji je od kluba zatražio i dobio dopust kako bi se mentalno oporavio, navodeći kao razlog anksioznost.Dobra vijest za "blaugranu" je povratak zvijezda Pedrija i Raphinhe, koji su spremni zaigrati od prve minute i od kojih se očekuje da ponesu najveći teret u napadu.

- Sretan sam što se igrači vraćaju, možda možemo podići našu razinu. Znamo da igramo protiv fantastične momčadi, jedne od najboljih u Europi. Bit će teško, i iako smo sretni što smo vodeći, svjesni smo da još nismo na svojoj najboljoj razini - rekao je Flick.

Atletico Madrid u Kataloniju stiže kao momčad u najboljoj formi u ligi. Madriđani su nanizali čak sedam uzastopnih pobjeda u svim natjecanjima, a u prvenstvu su neporaženi u posljednjih 13 utakmica. Simeoneova obrana djeluje granitno, primivši samo 11 golova ove sezone, što je najbolji učinak u La Ligi

Ipak, i argentinski strateg ima svojih briga. Zbog ozljeda ne može računati na dva ključna braniča, Robina Le Normanda i Marcosa Llorentea, što će testirati dubinu njegove momčadi protiv ubojitog napada Barcelone.

Očekuje nas jasan tip utakmice. Oni imaju nevjerojatan napad, jak pozicijski stil i važne pojedince. Moramo biti snažni u tim područjima kako bismo se mogli natjecati i odvesti utakmicu tamo gdje mislimo da ih možemo povrijediti - izjavio je Simeone.