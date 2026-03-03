UŽIVO Barcelona - Atletico: U Kataloniji se nadaju senzaciji. Madriđani u ogromoj prednosti

NAJAVA

Nogometaši Barcelone u utorak navečer na svom Camp Nou stadionu dočekuju Atletico Madrid u uzvratnom susretu polufinala Kupa kralja, a pred sobom imaju zadatak koji se graniči s nemogućim. Nakon katastrofalnog poraza 4-0 u prvoj utakmici odigranoj na Metropolitanu, katalonskom divu trebat će večer za pamćenje kako bi se domogao finala natjecanja. Utakmica počinje u 21:00 sat, a pravdu će dijeliti sudac Ricardo De Burgos Bengoetxea. Prijenos je na Areni Sport 3.

Prvi dvoboj, odigran 12. veljače, bio je noćna mora za Barcelonu. Momčad Diega Simeonea odigrala je furiozno prvo poluvrijeme i postigla sva četiri pogotka, ostavivši goste u potpunom šoku.

Mrežu je načeo autogolom Eric Garcia, a zatim su se u strijelce upisali Antoine Griezmann, Ademola Lookman i Julián Alvarez. Da stvar bude gora, Garcia je u 85. minuti zaradio i crveni karton, čime je zapečatio sudbinu svoje momčadi u Madridu. Ipak, Barcelona u uzvrat ulazi s dozom optimizma nakon sjajne predstave proteklog vikenda.

U prvenstvenom dvoboju deklasirali su Villarreal 4-1, a utakmicu je obilježio Lamine Yamal, koji je zabio svoj prvi hat-trick u seniorskoj karijeri. Uz to, povratak na obnovljeni Camp Nou donio je i sjajnu formu na domaćem terenu, gdje Barcelona ima niz od deset uzastopnih pobjeda.

Najveći izazov za trenera i njegovu momčad, osim ogromnog zaostatka, predstavlja i dugačka lista ozlijeđenih igrača. Najnoviji i možda najteži udarac je izostanak Roberta Lewandowskog, koji je u utakmici protiv Villarreala zadobio lom očne šupljine i neće biti na raspolaganju. Zbog suspenzije pravo nastupa nema spomenuti Eric Garcia, dok je Frenkie de Jong izvan stroja zbog ozljede bedra koja će ga od terena odvojiti pet do šest tjedana.

Na listi dugotrajno ozlijeđenih i dalje su ključni igrači Gavi i Andreas Christensen. Ipak, postoje i dobre vijesti. U momčad se nakon oporavka vraćaju Pedri i Raphinha, čija se kreativnost i energija očekuju od prve minute kao ključni faktor u pokušaju velikog preokreta.

S druge strane, Atletico Madrid u Barcelonu stiže s golemom prednošću i u odličnoj formi. U nizu su od četiri utakmice bez poraza, a za vikend su upisali minimalnu, ali vrlo važnu pobjedu od 1-0 protiv Real Ovieda, pri čemu je Julián Alvarez ponovno bio junak pogotkom u sudačkoj nadoknadi.

Iako Diego Simeone ne može računati na ozlijeđene Johnnyja Cardosa i Pabla Barriosa, u vezni red vraćaju se iskusni Koke i neumorni Marcos Llorente, što će dodatno učvrstiti momčad.

Barcelona je u svojoj bogatoj povijesti samo jednom uspjela nadoknaditi zaostatak od četiri pogotka, u onoj već legendarnoj utakmici Lige prvaka protiv PSG-a 2017. godine. Upravo će sjećanje na tu čudesnu noć biti glavni izvor inspiracije za igrače i navijače. Zanimljivo, ova dva kluba sastala su se u polufinalu Kupa i prošle sezone, a tada je uspješnija bila Barcelona.