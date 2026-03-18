Stoperi Barcelone kasnili su za pola koraka, a Lewis Hall odigrao je dodavanje za Elangu koji je mirno poentirao. Desetak minuta ranije je za Barcelonu zabio Raphinha
LIVE Barcelona - Newcastle 2-1: Ludnica u Ligi prvaka! Pala su tri ekspresna gola u Španjolskoj
Problem za Flicka, Eric Garcia više ne može, tako da je u igru ušao Ronald Araujo, koji će preuzeti poziciju desnog beka.
GOOOL! Marc Bernal zabija za 2-1! Barcelona opet vodi. Veznjak Barce gurnuo je loptu u mrežu nakon što je Martin spustio ubačaj Raphinhe iz slobodnog udarca.
GOOL! Elanga je zabio za 1-1! Dobro je poznato da obrana Barcelone često "opasno visi", a Newcastle je iskoristio prostor na lijevoj strani kojeg je osvojio Hall. Stoperi Barcelone kasnili su za pola koraka, a bek Newcastlea odigrao je dodavanje za Elangu koji je mirno poentirao.
GOOL! Barcelona je povela, strijelac je Raphinha!
Yamal je razoružao obranu "svraka" te pokrenuo napad Katalonaca. Senzacionalni tinejdžer proslijedio je loptu na Raphinhu, koji je odigrao jednostavnu kombinaciju s Lopezom pa poentirao u mrežu za svoj 18. gol u sezoni.
Evo prvog udarca na utakmici, a pripao je gostima. Stoper Dan Burn izazvao je Garciju, koji je uhvatio njegov udarac.