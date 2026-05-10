U 35. kolu La Lige na Camp Nou stadionu sastat će se Barcelona i Real Madrid. El Clasico broj 264. počet će u 21.00 sati i moći ćete ga gledati na kanalu Arena Sport 1
UŽIVO Barcelona - Real Madrid: Krivac za tučnjavu u prvih 11!
Ovo su početne postave oba velikana, kod gostiju starta Aurelien Tchouameni unatoč činjenici da je ranije ovaj tjedan kažnjen s 500.000 eura zbog tučnjave s dokapetanom Federicom Valverdeom. I dalje mu vjeruje Alvaro Arbeloa.
Barcelona (4-2-3-1): J. Garcia - E. Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo - Gavi, Pedri - Fermin Lopez, Olmo, Rashford - Ferran Torres
Real Madrid (4-4-2): Courtois - Alexander Arnold, Rüdiger, Huijsen, F. Garcia - Brahim, Tchouameni, Camavinga, Bellingham - G. Garcia, Vinicius
Novi El Clasico igrat će se od 21.00 sati na Camp Nou stadionu. Barcelona i Real Madrid će u sklopu 35. kola La Lige odigrati 264. po redu španjolski klasik. Katalonci su korak do naslova i s današnjim remijem ili pobjedom podići će 29. put trofej španjolskog prvenstva.
Madriđani su potresesni internim događanjima u svlačionici; navijači žele da Mbappe ode, a potukli su se Tchouameni i Valverde. Arbeloa će gotovo sigurno napustiti klupu 'kraljeva' na kraju sezone što dodatno donosi destabilizaciju kluba koji drugu sezonu zaredom neće osvojiti trofej.
Katalonski gigant ima 11 bodova više od Reala tri kola prije kraja sezone. U lovu su na drugi trofej ove sezone nakon što su u siječnju osvojili Superkup baš protiv Real Madrida (3-2).