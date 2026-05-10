UŽIVO Barcelona - Real Madrid: Krivac za tučnjavu u prvih 11!

Novi El Clasico igrat će se od 21.00 sati na Camp Nou stadionu. Barcelona i Real Madrid će u sklopu 35. kola La Lige odigrati 264. po redu španjolski klasik. Katalonci su korak do naslova i s današnjim remijem ili pobjedom podići će 29. put trofej španjolskog prvenstva.

Madriđani su potresesni internim događanjima u svlačionici; navijači žele da Mbappe ode, a potukli su se Tchouameni i Valverde. Arbeloa će gotovo sigurno napustiti klupu 'kraljeva' na kraju sezone što dodatno donosi destabilizaciju kluba koji drugu sezonu zaredom neće osvojiti trofej.

Katalonski gigant ima 11 bodova više od Reala tri kola prije kraja sezone. U lovu su na drugi trofej ove sezone nakon što su u siječnju osvojili Superkup baš protiv Real Madrida (3-2).