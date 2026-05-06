Obavijesti

Sport

Komentari 3
OD 21 SAT

UŽIVO Bayern - PSG: Stanišić od prve minute u megaspektaklu!

Piše 24sata,
UŽIVO Bayern - PSG: Stanišić od prve minute u megaspektaklu!
2
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Pobjednik polufinala u finalu će igrati protiv Arsenala, koji je s 2-1 ukupno izbacio Atletico Madrid. Utakmicu sudi Joao Pedro Pinheiro, a prijenos je na HRT-u 2 i Areni Sport 1

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Polufinale Lige prvaka 21.00 , Allianz Arena, Munchen
Bayern Munchen
:
Paris Saint-Germain
Sortiranje događaja
POSTAVE

Bayern (4-2-3-1): Neuer - Laimer, Tah, Upamecano, Stanišić - Kimmich, Pavlović - Olise, Musiala, Diaz - Kane

PSG (4-3-3): Safonov - Mendes, Pacho, Marquinhos, Zaire-Emery - Neves, Vitinha, Ruiz - Kvaratskhelia, Doue, Dembele

NAJAVA

Bayern Munchen i Paris Saint-Germain sastaju se u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka na Allianz Areni. Parižani iz prve utakmice nose prednost 5-4, a pamtimo taj sraz kao jedan od najboljih ikad u modernoj povijesti Lige prvaka. 

Bayern je do polufinala stigao sa sedam pobjeda u ligaškoj fazi, u kojoj je završio odmah iza Arsenala. U osmini finala prošao je Atalantu s nestvarnih 10-2, a u četvrtfinalu madridski Real s ukupnih 6-4. 

S druge strane, Parižani su s 11. mjesta izborili playoff nakon ligaške faze, a onda u prvoj nokaut rundi izbacili Monaco s 5-4. U osmini finala aktualni je prvak Europe izbacio Chelsea s 8-2 u dvije utakmice, a u četvrtfinalu Liverpool s 4-0. 

Pobjednik polufinala u finalu će igrati protiv Arsenala, koji je s 2-1 ukupno izbacio Atletico Madrid iz polufinala. 

Utakmicu sudi Joao Pedro Pinheiro, a prijenos je na HRT-u 2 i Areni Sport 1

Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026