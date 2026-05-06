UŽIVO Bayern - PSG: Stanišić od prve minute u megaspektaklu!

NAJAVA

Bayern Munchen i Paris Saint-Germain sastaju se u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka na Allianz Areni. Parižani iz prve utakmice nose prednost 5-4, a pamtimo taj sraz kao jedan od najboljih ikad u modernoj povijesti Lige prvaka.

Bayern je do polufinala stigao sa sedam pobjeda u ligaškoj fazi, u kojoj je završio odmah iza Arsenala. U osmini finala prošao je Atalantu s nestvarnih 10-2, a u četvrtfinalu madridski Real s ukupnih 6-4.

S druge strane, Parižani su s 11. mjesta izborili playoff nakon ligaške faze, a onda u prvoj nokaut rundi izbacili Monaco s 5-4. U osmini finala aktualni je prvak Europe izbacio Chelsea s 8-2 u dvije utakmice, a u četvrtfinalu Liverpool s 4-0.

Pobjednik polufinala u finalu će igrati protiv Arsenala, koji je s 2-1 ukupno izbacio Atletico Madrid iz polufinala.

Utakmicu sudi Joao Pedro Pinheiro, a prijenos je na HRT-u 2 i Areni Sport 1.