UŽIVO Bayern - Real Madrid: 'Kraljevi' love preokret, Bavarci traže potvrdu velikog skalpa

NAJAVA

Europski klasik! Minhenski Bayern i madridski Real susrest će se 30. put u povijesti što se tiče natjecateljskih utakmica, a Real je nešto uspješniji s 13 pobjeda naspram Bayernovih 12, dok su četiri dvoboja završila remijem. Ovog puta Bavarci iz prve utakmice nose prednost 2-1 iz Madrida i analitičke kuće im daju veće šanse za prolazak u polufinale. Ipak, trener Vincent Kompany oprezan je uoči utakmice.

- Jedna od ključnih stvari, bez sumnje, jest da imamo veliko poštovanje prema Realu. Tako smo osjećali i prije utakmice na Bernabeuu, i tako je i dalje. Pripremamo se za njihovu najbolju verziju, kakvu smo vidjeli protiv Manchester Cityja - rekao je i dodao:

- Njihovi posljednji rezultati ne odražavaju kvalitetu koju imaju, oni su i dalje jedna od najboljih momčadi u Europi. Znamo kako ih možemo ugroziti i čvrsto vjerujem da možemo pobijediti.

S druge strane, Alvaro Arbeloa čvrsto vjeruje u preokret svoje momčadi.

- Vrlo smo motivirani, kao i svi madridisti. Uvjereni smo da možemo uspjeti i spremni smo za veliku utakmicu. Mi smo Real Madrid, ako postoji momčad koja dolazi na ovaj stadion vjerujući da može napraviti preokret, onda smo to mi. Mi smo momčad s 15 europskih naslova, imamo sjajne igrače, a neki nam se i vraćaju - kazao je trener Reala.

"Kraljevski klub" uzda se u zanimljiv obrazac. Naime, posljednja tri puta je u godini Svjetskog prvenstva (2014., 2018. i 2022.) upravo Real Madrid postao prvak Europe. Osim toga, na posljednja četiri gostovanja na Allianz Areni pobijedio je čak triput i jednom remizirao.

Utakmicu sudi Slovenac Slavko Vinčić, a prijenos je na HRT-u 2 i Areni Sport 1.