Beligiju predvodi čarobnjak Kevin De Bruyne, ikona Cityja, dok je na krilu "faraona" legenda Liverpoola, Mohamed Salah. Belgijanci su favoriti, ali i Egipat ima svojih džokera. Susret počinje u 21 sat
UŽIVO Belgija - Egipat: Ikone Premier lige opet jedna protiv druge. Stigli su sastavi momčadi
Belgija (4-2-3-1): Courtois - Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne - Onana, Tielemans - Doku, De Bruyne, Trossard - De Ketelaere
Egipat (4-2-3-1): Shobeir - Hany, Ibrahim, Fathy, Abdoul-Fetouh - Lasheen, Attia - Salah, Ashour, Ziko - Marmoush
Egipat je najuspješnija afrička reprezentacija sa sedam osvojenih Afričkih kupova nacija, a na Svjetsko prvenstvo plasirao se suvereno s osam pobjeda i dva remija u slabašnoj skupini. Bit će im to četvrti nastup, a zanimljivo je da su prva afrička reprezentacija koja je nastupila na Mundijalu - u Italiji 1934. godine.
Još nisu uspjeli proći skupinu, a ovaj put im razlog za optimizam daju najveće zvijezde, Mohamed Salah (33) i Omar Marmoush (27). Salah je u 115 nastupa zabio 67 golova, a na Svjetskom prvenstvu imat će priliku postati najbolji strijelac u povijesti reprezentacije, jer mu izbornik Hossam Hassan (59) bježi tek dva gola.
Većina igrača je iz egipatske lige, a trojica igraju u Pyramidsu, kojeg vodi hrvatski stručnjak Krunoslav Jurčić (56). A evo i jedno kviz pitanje. Znate li tko je najstariji igrač u povijesti Mundijala? To je Essam El-Hadary, egipatski golman koji je 2018. u Rusiji nastupio s 45 godina.
Utakmica Belgije i Egipta na papiru zvuči fenomenalno. Sjajna europska reprezentacija koja vrvi zvijezdama i afrički gigant predvođen fenomenalnim Mohamedom Salahom. Derbi skupine G odmah na početku te bi ova utakmica mogla odlučiti tko prolazi kao prvi, a tko kao drugi. Sudac utakmice je Ramon Abatti Abel.
Iskusni lisac Rudi Garcia (62) preuzeo je Belgiju u siječnju prošle godine, nakon što je smijenjen Domenico Tedesco, koji je unio raskol u reprezentaciju. Neki igrači nisu htjeli igrati zbog njega, a kada su Belgijci kompletni, mogu svakome zagorčati život, pa možda čak i ciljati medalju. Na Svjetskom prvenstvu predstavljat će ih najveće zvijezde. Uoči SP-a, Belgija je pobijedila Hrvatsku 2-0 te pokazala da je ozbiljan konkurent ovaj Mundijal.
Cijela momčad vrijedi 548 milijuna eura, a prvo ime je Jeremy Doku (24), fantastični krilni napadač Manchester Cityja, koji vrijedi 75 milijuna eura. Odmah do njega je veznjak Aston Ville Amadou Onana (24), koji je procijenjen na 45 milijuna eura. Kapetan je Youri Tielemans (29), a važni kotačići momčadi su Leandro Trossard (29), Charles De Ketelaere (25) te, suigrač Luke Modrića iz Milana, Alexis Saelemaekers.
Kvalifikacije su suvereno prošli bez poraza, u skupini s Walesom, Sjevernom Makedonijom, Kazahstanom i Lihtenštajnom nijednom nisu poraženi, upisali su pet pobjeda i tri remija, a skupinu su osvojili sa zavidnom gol-razlikom 29-7.