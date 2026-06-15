UŽIVO Belgija - Egipat: Ikone Premier lige opet jedna protiv druge. Stigli su sastavi momčadi

EGIPAT

Egipat je najuspješnija afrička reprezentacija sa sedam osvojenih Afričkih kupova nacija, a na Svjetsko prvenstvo plasirao se suvereno s osam pobjeda i dva remija u slabašnoj skupini. Bit će im to četvrti nastup, a zanimljivo je da su prva afrička reprezentacija koja je nastupila na Mundijalu - u Italiji 1934. godine.

Još nisu uspjeli proći skupinu, a ovaj put im razlog za optimizam daju najveće zvijezde, Mohamed Salah (33) i Omar Marmoush (27). Salah je u 115 nastupa zabio 67 golova, a na Svjetskom prvenstvu imat će priliku postati najbolji strijelac u povijesti reprezentacije, jer mu izbornik Hossam Hassan (59) bježi tek dva gola.

Većina igrača je iz egipatske lige, a trojica igraju u Pyramidsu, kojeg vodi hrvatski stručnjak Krunoslav Jurčić (56). A evo i jedno kviz pitanje. Znate li tko je najstariji igrač u povijesti Mundijala? To je Essam El-Hadary, egipatski golman koji je 2018. u Rusiji nastupio s 45 godina.