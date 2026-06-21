UŽIVO Belgija - Iran: 'Crveni vragovi' favoriti, stigli sastavi

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Belgija i Iran u Los Angelesu igraju utakmicu koja bi mogla biti ključna za prolazak iz skupine G, jer sve četiri momčadi imaju tek po bod nakon prvog kola.

Belgija je remizirala 1-1 s Egiptom, a nije pobijedila na posljednje tri utakmice na Svjetskim prvenstvima, unatoč tome što je ranije slavila u 11 od 13 takvih susreta, a na zadnja dva velika natjecanja ispala je rano, u skupini na SP-u u Kataru 2022. i u osmini finala na Euru 2024. Unatoč tome, momčad Rudija Garcije i dalje je deveta na Fifinoj ljestvici i favorit je protiv Irana.

Iran je u prvoj utakmici dva puta nadoknadio zaostatak i osvojio bod protiv Novog Zelanda (2-2). Reprezentacija prolazi kroz turbulentno razdoblje izvan terena zbog napetosti sa SAD-om, pa prema dogovoru s Fifom ne smije prenoćiti na američkom tlu te se nakon svake utakmice vraća u kamp u meksičkoj Tijuani.

Bit će ovo prvi službeni susret dviju reprezentacija, no povijest ne ide u korist Irana, koji je osvojio tek tri pobjede u 19 utakmica na Svjetskim prvenstvima i izgubio sedam od deset susreta protiv europskih suparnika.