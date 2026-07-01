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ŠESNAESTINA FINALA

UŽIVO Belgija - Senegal: Kevin De Bruyne i ekipa love prolaz u osminu finala protiv Senegalca

Piše 24sata,
UŽIVO Belgija - Senegal: Kevin De Bruyne i ekipa love prolaz u osminu finala protiv Senegalca
Foto: Lee Smith
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Belgija je kao prvoplasirana izborila šesnaestinu finala, dok je Senegal sa samo tri boda izborio drugi krug

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POČETNE POSTAVE

Došle su postave uoči utakmice. 

Belgija (4-3-3): Courtois - Castagne, Mechele, Theate, De Cruyper - Tielemans, Vanaken - Trossard, De Bruyne, Doku - De Ketelaere

Senegal (4-3-3): Diaw - Jakobs, Niakhate, Ciss, Diatta - P. Gueye, I. Gueye, Diarra - Mane, Sarr, Ndiaye

NAJAVA

Nogometaši Belgije, koji su s Hrvatskom igrali provjeru prije Svjetskog prvenstva, s pet bodova su izborili 1. mjesto u skupini. Mučili su se Belgijanci, nisu njihove utakmice bile neki melem za oči, ali prošli su kao prvoplasirani. S Egiptom su odigrali 1-1, s Iranom bez golova, u zadnjem dvoboju iskalili su se na Novom Zelendu pobijedivši s 5-1. Izborniku su zamjerali da je belgijski sastav star i izrauban, no on se ne da i vjeruje senatorima. 

S druge strane Senegal je s jednom pobjedom i to protiv Iraka 5-0 ušao u drugi krug. Poraženi su od Francuske s 3-1 te Norveške 3-2. No, Senegalci su uvijek bili opasni, pa svojom brzinom i snagom mogu stvoriti probleme belgijskoj vrsti. No, najveći hendikep za Senegal je što im se u 2. kolu protiv Norveške ozlijedio prvi vratar Mendy. Njega je teško nadomjestiti, no nadaju se da to neće utjecati na izvedbu protiv Belgije. 

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