UŽIVO Belgija - Senegal: Kevin De Bruyne i ekipa love prolaz u osminu finala protiv Senegalca

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Nogometaši Belgije, koji su s Hrvatskom igrali provjeru prije Svjetskog prvenstva, s pet bodova su izborili 1. mjesto u skupini. Mučili su se Belgijanci, nisu njihove utakmice bile neki melem za oči, ali prošli su kao prvoplasirani. S Egiptom su odigrali 1-1, s Iranom bez golova, u zadnjem dvoboju iskalili su se na Novom Zelendu pobijedivši s 5-1. Izborniku su zamjerali da je belgijski sastav star i izrauban, no on se ne da i vjeruje senatorima.

S druge strane Senegal je s jednom pobjedom i to protiv Iraka 5-0 ušao u drugi krug. Poraženi su od Francuske s 3-1 te Norveške 3-2. No, Senegalci su uvijek bili opasni, pa svojom brzinom i snagom mogu stvoriti probleme belgijskoj vrsti. No, najveći hendikep za Senegal je što im se u 2. kolu protiv Norveške ozlijedio prvi vratar Mendy. Njega je teško nadomjestiti, no nadaju se da to neće utjecati na izvedbu protiv Belgije.