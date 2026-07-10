UŽIVO Belgija - Španjolska: 'La furija' bez primljenog gola lovi polufinale, stigli su sastavi

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Španjolska je do četvrtfinala prošetala kroz turnir, osvojila je vrh skupine H, lako svladala Austriju 3-0, a onda golom Mikela Merina u 91. minuti izbacila Portugal. Momčad Luisa de la Fuentea jedina je na turniru bez primljenog gola i drži rekord od šest uzastopnih utakmica netaknute mreže na Svjetskim prvenstvima, više od deset sati nogometa.

Belgija je vrh skupine G osvojila unatoč neuvjerljivim igrama, a zatim je dramatično srušila Senegal 3-2 preokretom. U osmini finala Rudi Garcia riskirao je ostavivši De Bruynea, Dokua i Lukakua na klupi, a nagradio ga je uvjerljiv trijumf 4-1 nad SAD-om uz dva gola De Ketelaerea. Lukaku je pak zabio u trećoj uzastopnoj utakmici kao zamjena.

Povijest ide u prilog Španjolskoj koja je dobila devet od posljednjih 11 međusobnih susreta, no Belgija se može nadati ponavljanju 1986. godine, kada je u četvrtfinalu Mundijala izbacila upravo Španjolsku. Vragovi su neporaženi u 18 utakmica, a nakon ispadanja u skupini u Kataru 2022. malo je tko predvidio ovakav preporod momčadi koju su svi otpisivali.

Pobjednik u polufinalu igra protiv boljeg iz dvoboja Francuske i Maroka, a Španjolska je tri pobjede udaljena od ponavljanja slave iz Južne Afrike 2010.