Španjolska i Belgija u petak u Los Angelesu igraju četvrtfinale Svjetskog prvenstva, a pobjednik u polufinalu ide Francusku. Španjolska još nije primila gol na turniru, dok Belgija ne zna za poraz u posljednjih 18 utakmica
UŽIVO Belgija - Španjolska: 'La furija' bez primljenog gola lovi polufinale, stigli su sastavi
Stigli su i sastavi!
Španjolska (4-2-3-1): Simon - Cucurella, Laporte, Cubarsi, Porro - Rodri, Ruiz - Baena, Olmo, Yamal - Oyarzabal
Belgija (4-3-3): Courtois - De Cuyper, Mechele, Ngoy, Castagne - Raskin, Tielemans - Doku, De Bruyne, Trossard - De Ketelaere
Španjolska je do četvrtfinala prošetala kroz turnir, osvojila je vrh skupine H, lako svladala Austriju 3-0, a onda golom Mikela Merina u 91. minuti izbacila Portugal. Momčad Luisa de la Fuentea jedina je na turniru bez primljenog gola i drži rekord od šest uzastopnih utakmica netaknute mreže na Svjetskim prvenstvima, više od deset sati nogometa.
Belgija je vrh skupine G osvojila unatoč neuvjerljivim igrama, a zatim je dramatično srušila Senegal 3-2 preokretom. U osmini finala Rudi Garcia riskirao je ostavivši De Bruynea, Dokua i Lukakua na klupi, a nagradio ga je uvjerljiv trijumf 4-1 nad SAD-om uz dva gola De Ketelaerea. Lukaku je pak zabio u trećoj uzastopnoj utakmici kao zamjena.
Povijest ide u prilog Španjolskoj koja je dobila devet od posljednjih 11 međusobnih susreta, no Belgija se može nadati ponavljanju 1986. godine, kada je u četvrtfinalu Mundijala izbacila upravo Španjolsku. Vragovi su neporaženi u 18 utakmica, a nakon ispadanja u skupini u Kataru 2022. malo je tko predvidio ovakav preporod momčadi koju su svi otpisivali.
Pobjednik u polufinalu igra protiv boljeg iz dvoboja Francuske i Maroka, a Španjolska je tri pobjede udaljena od ponavljanja slave iz Južne Afrike 2010.