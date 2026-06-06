UŽIVO BiH - Panama: Bh. igrači pritisnuli Južnoamerikance

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St. Louis ugostit će posljednju provjeru Paname i Bosne i Hercegovine uoči početka Svjetskog prvenstva. Panamci, koji se na Mundijalu nalaze u skupini s Hrvatskom, protiv 'zmajeva' će tražiti dodatno samopouzdanje prije početka turnira.

Panama je tijekom priprema odigrala dvije prijateljske utakmice. Brazil ju je uvjerljivo svladao 6-2, a zatim je Panama pobijedila Dominikansku Republiku 4-2. Bosna i Hercegovina u posljednjoj je provjeri na Koševu odigrala 0-0 protiv Sjeverne Makedonije.

Panama će nastup na Svjetskom prvenstvu otvoriti 18. lipnja utakmicom protiv Gane, dok Bosnu i Hercegovinu šest dana ranije čeka ogled s Kanadom.

