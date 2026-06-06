Panama i Bosna i Hercegovina u St. Louisu igraju posljednju pripremnu utakmicu uoči Svjetskog prvenstva. Suparnik Hrvatske u skupini želi potvrditi dobru formu i s pobjedom dočekati početak turnira.
UŽIVO BiH - Panama: Bh. igrači pritisnuli Južnoamerikance
Ovo prve prilike za Bosnu i Hercegovinu nakon krasne akcije po desnoj strani, ali bit će samo korner, već četvrti za BiH na ovoj utakmici. Nakon kornera prekratak je bio Demirović i od svega neće biti ništa.
Jako loše otvaranje nogometaša Paname. Još nisu prešli centar, izabranici Sergeja Barbareza pletu mrežu oko gola Južnoamerikanaca.
Počeo je susret u SAD-u. Sergej Barbarez, izbornik BiH, pomalo je iznenadio sa sastavom, priliku je u prvih 11 dobio Jovo Lukić, inače napadač rumunjskog kluba Universitatea Cluj.
Ovo su početne postave:
Panama: Mosquera, Blackman, Farina, Martinez, J. Rodriguez, Barcenas, Ramos, Harvey, Andrade, Waterman, Murillo
BiH: Vasilj, Dedić, Muharemović, Katić, Kolašinac, Bajraktarević, Tahirović, Bašić, Alajbegović, Lukić, Demirović
St. Louis ugostit će posljednju provjeru Paname i Bosne i Hercegovine uoči početka Svjetskog prvenstva. Panamci, koji se na Mundijalu nalaze u skupini s Hrvatskom, protiv 'zmajeva' će tražiti dodatno samopouzdanje prije početka turnira.
Panama je tijekom priprema odigrala dvije prijateljske utakmice. Brazil ju je uvjerljivo svladao 6-2, a zatim je Panama pobijedila Dominikansku Republiku 4-2. Bosna i Hercegovina u posljednjoj je provjeri na Koševu odigrala 0-0 protiv Sjeverne Makedonije.
Panama će nastup na Svjetskom prvenstvu otvoriti 18. lipnja utakmicom protiv Gane, dok Bosnu i Hercegovinu šest dana ranije čeka ogled s Kanadom.