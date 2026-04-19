U nedjelju u 17.30 Manchester City i Arsenal igraju najvažniju utakmicu Premier lige ove sezone. Ako 'građani' dobiju imat će tri boda manje, ali i susret manje
OD 17.30 SATI
UŽIVO Bitka za naslov Premier lige: Manchester City i Arsenal na Etihadu u spektaklu sezone
Utakmicu možete gledati na programu Arene Sport 1 od 17.30 sati.
Manchester City na Etihadu dočekuje Arsenal u dvoboju koji može odlučiti tko će ove sezone podignuti trofej Premier lige. Arsenal je prvi sa šest bodova prednosti, ali utakmicom više.
Arteta stiže u Manchester s rezultatskom glavoboljom. Arsenal je dobio samo jednu od posljednjih pet utakmica, a prošli vikend izgubio je od Bournemoutha na vlastitom terenu (2-1). Bez ozlijeđenog Sake i s upitnim Odegaardom i Timberom, napad Topnika izgleda blijedo.
Guardiola pak raspolaže odmornom i raspoloženom momčadi koja nije primila gol u posljednja tri susreta, a statistike jasno govore da City u travnju igra bolje nego u bilo kojemu drugom mjesecu sezone.
${content}