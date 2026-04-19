UŽIVO Bitka za naslov Premier lige: Manchester City i Arsenal na Etihadu u spektaklu sezone

NAJAVA

Manchester City na Etihadu dočekuje Arsenal u dvoboju koji može odlučiti tko će ove sezone podignuti trofej Premier lige. Arsenal je prvi sa šest bodova prednosti, ali utakmicom više.

Arteta stiže u Manchester s rezultatskom glavoboljom. Arsenal je dobio samo jednu od posljednjih pet utakmica, a prošli vikend izgubio je od Bournemoutha na vlastitom terenu (2-1). Bez ozlijeđenog Sake i s upitnim Odegaardom i Timberom, napad Topnika izgleda blijedo.

Guardiola pak raspolaže odmornom i raspoloženom momčadi koja nije primila gol u posljednja tri susreta, a statistike jasno govore da City u travnju igra bolje nego u bilo kojemu drugom mjesecu sezone.