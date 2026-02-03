UŽIVO Bologna - Milan: Modrić od prve minute, Moro na klupi

NAJAVA

U posljednjem susretu 23. kola Serie A susrest će se Bologna i Milan od 20.45 sati. Prema očekivanim postavama Luka Modrić bi trebao za 'rossonere' startati od prve minute, a Nikola Moro će za domaću momčad krenuti s klupe za pričuve.

Milan je drugi u ligi s osam bodova manje od Intera, a Bologna je na 10. mjestu s 30 bodova, odnosno 17 manje od Milana. S pobjedom protiv 'rossonera' može preskočiti Lazio i Udinese te na kraju kola biti osma najbolja momčad prvenstva. Milan s pobjedom može smanjiti razliku u odnosu na Inter te pobjeći Napoliju na četiri boda prednosti.