U posljednjem susretu 23. kola Serie A susrest će se Bologna i Milan od 20.45 sati. Prema očekivanim postavama Luka Modrić bi trebao za 'rossonere' startati od prve minute, a Nikola Moro s klupe za pričuve
UŽIVO Bologna - Milan: Modrić od prve minute, Moro na klupi
Utakmicu od 20.45 sati možete gledati na kanalu Arena Sport 4.
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia - Zortea, Casale, Heggem, Miranda - Freuler, Ferguson (C) - Orsolini, Odgaard, Rowe - Castro.
Milan (3-5-1-1): Maignan (C) - De Winter, Gabbia, Pavlović - Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi - Loftus-Cheek- Nkunku.
U posljednjem susretu 23. kola Serie A susrest će se Bologna i Milan od 20.45 sati. Prema očekivanim postavama Luka Modrić bi trebao za 'rossonere' startati od prve minute, a Nikola Moro će za domaću momčad krenuti s klupe za pričuve.
Milan je drugi u ligi s osam bodova manje od Intera, a Bologna je na 10. mjestu s 30 bodova, odnosno 17 manje od Milana. S pobjedom protiv 'rossonera' može preskočiti Lazio i Udinese te na kraju kola biti osma najbolja momčad prvenstva. Milan s pobjedom može smanjiti razliku u odnosu na Inter te pobjeći Napoliju na četiri boda prednosti.