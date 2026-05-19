UŽIVO Bournemouth - M. City: Ključna utakmica za 'građane'! Kovačić počinje od prve minute

NAJAVA

Nakon što je Arsenal u ponedjeljak minimalnom pobjedom 1-0 svladao Burnley, pritisak je danas na Manchester Cityju, koji mora pobijediti Bournemouth. U 37. kolu Premiershipa momčad Pepa Guardiole gostuje kod iznenađenja prvenstva, koje i samo ima velika očekivanja. Pobjedom može izboriti povijesni plasman u europska natjecanja.

"Topnici" sada "građanima" bježe pet bodova, a ako se City danas posklizne, Arsenal će i matematički nakon duge 22 godine čekanja postati prvak. City je u ponedjeljak šokirala i vijest da ga Pep Guardiola napušta nakon 10 godina. Vijest su potvrdili svi najveći mediji na Otoku i već se špekulira da će ga na klupi naslijediti njegov bivši učenik, ali i rival iz Chelseaja, Enzo Maresca, koji je s "plavcima" osvojio Konferencijsku ligu i Svjetsko klupsko prvenstvo.

Bournemouth za poraz ne zna od siječnja i utakmice FA kupa protiv Newcastlea, koji ga je izbacio na penale. To je najduži niz u Engleskoj, a kako je taj susret tehnički završio remijem, niz neporaženosti još je nešto duži. Proteže se od početka ove godine, kada ga je u 20. kolu Arsenal pobijedio 3-2. U posljednjih 10 utakmica Bournemouth ima četiri pobjede i šest remija, a te četiri pobjede ostvario je u posljednjih pet susreta.

Što se pak Cityja tiče, kobnim bi se mogao pokazati Everton, s kojim je u 35. kolu remizirao 3-3. Ipak, “građani” su puni samopouzdanja jer su ranije prošlog tjedna podigli još jedan trofej kada su u finalu FA kupa minimalno 1-0 pobijedili Chelsea. Ova utakmica bit će zanimljiva i iz prizme hrvatskih navijača. U prošlom kolu na teren se nakon loma tibije vratio Joško Gvardiol i danas će konkurirati za sastav. Moguće je da ćemo vidjeti i Matea Kovačića, koji se još ranije vratio na teren.

Utakmica počinje u 20.30, a u izravnom prijenosu možete je gledati na programu Arena Sport 1.