UŽIVO Boxing Day: Man. United strahuje od još jednog kiksa

Manchester United proživljava još jednu sezonu za zaborav. Taman kada su se u klubu ponadali da je to to, da bi pobjeda protiv velikog rivala Manchester Cityja (2-1) mogla označiti prekretnicu, uslijedio je težak udarac i prizemljenje. Bournemouth je lako slavio 3-0 na Old Traffordu, a agonija velikana se nastavila.

United je 14. u prvenstvu i stiže na gostovanje kod Wolverhamptona gdje vidi svoju šansu za nove bodove. Wolvesi su u lošijoj formi, imaju deset bodova manje i nalaze se u zoni ispadanja, no 'crveni vragovi' pokazali su da se s njima ove sezone nikada ne zna. United je favorit što tek treba i opravdati.

Wolverhampton - Manchester United - 0-0