UŽIVO Brazil - Haiti: 'Selecao' ide po prvi trijumf na Mundijalu

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Brazil traži prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu nakon što je s Marokom odigrao remi (1-1). Protivnik je autsajder Haiti te bi bilo pravo čudo sve osim pobjede "Selecaa". Utakmica počinje u 02.30 po našem vremenu, a u Philadelpihiji pravu dijeli španjolski sudac Alejandro Hernandez.

Nisu Brazilci briljirali susretu protiv Maroka i bili su u podređenom položaju na početku utakmice i primili gol. Vinicius je donio izjednačenje sjajnim potezom i golom, ali više od toga Brazil nije uspio napraviti. Moraju pobijediti Haiti kako ne bi došlo do drame uoči zadnjeg kola. Brazil je ogroman favorit.

Haiti je odigrao dobru utakmicu protiv Škotske, ali ipak nije uspio doći do boda. I u toj utakmici bili su autsajderi, ali su bili potpuno ravnopravni protivnici. Čak su imali i veći posjed od Škotske, stvorili nekoliko šansi, ali su završili bez bodova i na dnu skupine. Sada ih čeka najteža utakmica na SP-u i moćni Brazil koji će juriti po pobjedu.