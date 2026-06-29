Brazil i Japan igraju šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva u Houstonu, a Brazil dolazi kao pobjednik Skupine C. Japan je drugoplasirani iz Skupine F i u nokaut-fazi nikad nije pobijedio, imaju četiri uzastopna poraza u osmini finala 2002., 2010., 2018. i 2022. godine
UŽIVO Brazil - Japan: Stigli sastavi, brzi i opasni 'samuraji' protiv favoriziranih Brazilaca
Brazil (4-3-3): Alisson-Danilo, Marquinhos, Magalhaes, Santos-Guimaraes, Casemiro, Paqueta-Rayan, Cunha, Vincius
Japan (3-4-2-1): Suzuki-Tomiyasu, Taniguchi, Ito-Doan, Sano, Kamada, Nakamura-Ito-Maeda-Ueda
Brazil ulazi u susret kao pobjednik Skupine C, stigavši do nokaut-faze uz dvije uvjerljive pobjede 3-0, nad Haitijem i Škotskom, uz sjajne izvedbe Viniciusa Juniora i Matheusa Cunhe.
'Selecao' u posljednjih šest utakmica ima pet pobjeda, a u posljednja dva dvoboja nije primio gol, znakovit podatak jer su im obrambeni problemi godinama bili Ahilova peta. Carlo Ancelotti doveo je momčad u formu u pravom trenutku, a u viziru im je potencijalno polufinale protiv Argentine.
Japan je skupinu F završio na drugom mjestu, a do tuda je stigao solidnom igrom i tek tri primljena gola u posljednjih 540 minuta. 'Samuraji' su ove godine već pobijedili Englesku i remizirali s Nizozemskom, a u listopadu su u prijateljskoj utakmici srušili Brazil 3-2 bez Gabriela Magalhaesa i Marquinhosa, dvojice stožernih brazilskih braniča koji ni sada nisu dostupni.
Japan ipak nema puno iskustva u ovoj fazi, nikad u povijesti nije pobijedio u nokaut-utakmici Svjetskog prvenstva.