Obavijesti

Sport

Komentari 4
ŠESNAESTINA FINALA

UŽIVO Brazil - Japan: Stigli sastavi, brzi i opasni 'samuraji' protiv favoriziranih Brazilaca

Piše 24sata, Ivan Tomašković,
UŽIVO Brazil - Japan: Stigli sastavi, brzi i opasni 'samuraji' protiv favoriziranih Brazilaca
Foto: Sam Navarro/REUTERS

Brazil i Japan igraju šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva u Houstonu, a Brazil dolazi kao pobjednik Skupine C. Japan je drugoplasirani iz Skupine F i u nokaut-fazi nikad nije pobijedio, imaju četiri uzastopna poraza u osmini finala 2002., 2010., 2018. i 2022. godine

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
SP 2026., 1/16 FINALA 19.00 , Houston, Texas
Brazil
:
Japan
Sortiranje događaja
POČETNI SASTAVI

Brazil (4-3-3): Alisson-Danilo, Marquinhos, Magalhaes, Santos-Guimaraes, Casemiro, Paqueta-Rayan, Cunha, Vincius

Japan (3-4-2-1): Suzuki-Tomiyasu, Taniguchi, Ito-Doan, Sano, Kamada, Nakamura-Ito-Maeda-Ueda

NAJAVA

Brazil ulazi u susret kao pobjednik Skupine C, stigavši do nokaut-faze uz dvije uvjerljive pobjede 3-0, nad Haitijem i Škotskom, uz sjajne izvedbe Viniciusa Juniora i Matheusa Cunhe.

'Selecao' u posljednjih šest utakmica ima pet pobjeda, a u posljednja dva dvoboja nije primio gol, znakovit podatak jer su im obrambeni problemi godinama bili Ahilova peta. Carlo Ancelotti doveo je momčad u formu u pravom trenutku, a u viziru im je potencijalno polufinale protiv Argentine.

Japan je skupinu F završio na drugom mjestu, a do tuda je stigao solidnom igrom i tek tri primljena gola u posljednjih 540 minuta. 'Samuraji' su ove godine već pobijedili Englesku i remizirali s Nizozemskom, a u listopadu su u prijateljskoj utakmici srušili Brazil 3-2 bez Gabriela Magalhaesa i Marquinhosa, dvojice stožernih brazilskih braniča koji ni sada nisu dostupni.

Japan ipak nema puno iskustva u ovoj fazi, nikad u povijesti nije pobijedio u nokaut-utakmici Svjetskog prvenstva.

Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026