UŽIVO Brazil - Norveška: Stigli su sastavi, Neymar je na klupi

NAJAVA SUSRETA

Večeras od 22 sata po hrvatskom vremenu počinje još jedan nogometni spektakl u osmini finala Svjetskog prvenstva. U New Jersey sastaju se Brazil i Norveška. Momčad Carla Ancelottija u zadnjem kolu u skupini mučila se protiv Japana, ali je na kraju preokrenula rezultat (2-1) i otišla u nokaut-fazu.

Brazilsku reprezentaciju muče i ozljede, još u utakmici grupne faze protiv Haitija ozlijedio se Raphinha, a u pitanju je bila tetiva koljena. Najavljivano je da bi mogao biti spreman za ogled s Norveškom. Pod upitnikom se nalaze Lucas Paquetá te Casemiro. Brazilce predvodi Vinicius koji je sjajno golgaterski raspoložen, s četiri gola i jednom asistencijom.

Norveška je s druge strane, jedno od iznenađenja prvenstva. U zadnjoj utakmici pobijedili su Obalu Bjelokosti (2-1) i izborili plasman u osminu finala. Vikinge predvodi nezaustavljivi Erling Haaland koji je utrpao pet golova. Norvežani sanjaju pobjedu i plasman u četvrtfinale prvi put nakon 1998.

Utakmica počinje u 22 sata, uz prijenos na HRT-u i platformi HRTi.