UŽIVO Brončani rukometaši uskoro slijeću u Zagreb, navijači se skupljaju na aerodromu...

NAJAVA

Hrvatski rukometaši osvojili su broncu na Euru! Island je pao 34-33 i slavlje je moglo početi u Herningu. Atmosfera je kroz cijeli turnir bila fenomenalna i rukometaši zasluženo idu kući s medaljom

Baš kao i prošle godine, na desetke tisuća navijača trebalo ih je pozdraviti na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića i proslaviti još jedan veliki uspjeh našeg rukometa, ali organiziranog dočeka neće biti odlukom HRS-a jer Grad Zagreb nije htio udovoljiti želji da na njemu nastupa Marko Perković Thompson.

Reprezentacija će u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman sletjeti oko 3 sata u noći, a kako organiziranog dočeka nema, mnogi navijači doći će ih pozdraviti na aerodromu. Neće imati puno vremena za spavanje, u 12 sati prijem za reprezentaciju organizira predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.