Hrvatski rukometaši još jednom su obradovali cijelu naciju osvojivši broncu na Europskom prvenstvu. Naši reprezentativci noćas se vraćaju u domovinu, trebali bi oko 3 sata u noći sletjeti na zagrebački aerodrom
UŽIVO Brončani rukometaši uskoro slijeću u Zagreb, navijači se skupljaju na aerodromu...
Sve je više ljudi na zagrebačkom aerodromu, a među njima smo susreli i gospodina Ivana Božića.
- Htio sam doći na doček. Dođem kad god mogu kad su ovakve prilike, kad je nešto veliko, među svojim ljudima. No, očekivao sam od ovih koji vladaju da će se ovako nešto dogoditi. Super se osjećam kad vidim ove mlade, to mi je duševna hrana - rekao nam je.
Hrvatski rukometaši bi za oko pola sata trebali sletjeti na zagrebački aerodrom, a atmosfera je već sada vatrena. Skupilo se stotinjak navijača koji nestrpljivo iščekuju njihov dolazak, zagrijavaju se i pokušavaju ostati budni uz pjesme Marka Perkovića Thompsona.
Hrvatski rukometaši osvojili su broncu na Euru! Island je pao 34-33 i slavlje je moglo početi u Herningu. Atmosfera je kroz cijeli turnir bila fenomenalna i rukometaši zasluženo idu kući s medaljom
Baš kao i prošle godine, na desetke tisuća navijača trebalo ih je pozdraviti na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića i proslaviti još jedan veliki uspjeh našeg rukometa, ali organiziranog dočeka neće biti odlukom HRS-a jer Grad Zagreb nije htio udovoljiti želji da na njemu nastupa Marko Perković Thompson.
Reprezentacija će u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman sletjeti oko 3 sata u noći, a kako organiziranog dočeka nema, mnogi navijači doći će ih pozdraviti na aerodromu. Neće imati puno vremena za spavanje, u 12 sati prijem za reprezentaciju organizira predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.