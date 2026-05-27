UŽIVO C. Palace - R. Vallecano: Stigli su sastavi, Sosa na klupi

NAJAVA

Tjedan dana poslije finala Europske lige, u kojem je Aston Villa s lakoćom pobijedila Freiburg, slijedi nam finale trećeg ranga europskog nogometa, ono u Konferencijskoj ligi između Crystal Palacea i Rayo Vallecana. Utakmica počinje u 21 sat, a izravni prijenos je na Areni Sport 1.

Englezi su se s 10. mjesta u ligaškom dijelu kvalificirali za daljnju fazu, gdje im je prvi protivnik bio Zrinjski. U prvoj utakmici klub iz Mostara iznenadio je goste i remizirao 1-1, a u drugoj su favoriti prevladali i slavili 2-0. Nakon toga redom su padali AEK iz Larnace, Fiorentina i Šahtar. Jedini koji su ih pobijedili bili su Talijani Marina Pongračića, koji su u uzvratnoj utakmici slavili 2-1, no to je bilo premalo s obzirom na to da je Palace kod kuće pobijedio 3-0.

Palace danas ima priliku ispisati povijest. Ako osvoji trofej, bit će mu to najveći europski uspjeh u klupskoj povijesti. Samo godinu dana ranije prvi je put osvojio i FA kup, a potpisnik svih tih uspjeha je Austrijanac Oliver Glasner. Trener je još na polusezoni najavio da će otići iz kluba, nakon što su mu čelnici prodali Eberechija Ezea i Marca Guehija. Jednog odmah na početku sezone, dok je Guehi obranu Cityja pojačao na polusezoni.

Za današnju utakmicu Glasner neće moći računati na Cheika Doucouréa i Eddieja Nketiaha, dok je upitan nastup Borne Sose i Chrisa Richardsa.

Baš poput Palacea, i Vallecanu bi osvajanje Konferencijske lige bilo najveći uspjeh u klupskoj povijesti. Njihova riznica trofeja još je manja od Palaceove. Jedini trofej koji imaju jest onaj prvaka druge lige, koji su osvojili u sezoni 2018./19. Ovo im je ujedno i prvi nastup u Konferencijskoj ligi, a u nju su se plasirali putem kvalifikacija. Ligašku fazu završili su na petom mjestu sa samo jednim porazom, onim od Slovana.

Put do finala bio im je nešto teži od Palaceova. Prvo su u dvije utakmice izbacili turski Samsunspor, koji ih je pobijedio na domaćem terenu. Potom su se namučili i s grčkim AEK-om. Nakon što su ga kod kuće razbili 3-0, u uzvratu su se jedva spasili i s porazom 3-1 prošli dalje. Najuvjerljiviji su bili protiv Strasbourga, koji je izbacio Rijeku. Njega su u polufinalu dvaput pobijedili s 1-0.

Trener Inigo Perez u današnjoj utakmici neće moći računati na Carlosa Martina, Iliasa Akhomacha i Luiza Felipea.