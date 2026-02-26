Sve je "zakuhao" Wharton sjajnim ubačajem iz kornera, Dujmović nije najbolje čuvao Lacroixa koji je s nekoliko metara pogodio glavom za 1-0
UŽIVO C. Palace - Zrinjski 1-0: Englezi probili Štimčev bunker
Crystal Palace
Lacroix 37'
1 : 0
Zrinjski Mostar
62'
Karačić nije imao poteškoće s udarcem glavom kojeg je uputio Sarr.
57'
Hughes je zamijenio Whartona kod Palacea.
49'
Wharton je dobio žuti karton.
46'
Nastavlja se utakmica! Počelo je drugo poluvrijeme.
45+2'
Poluvrijeme u Londonu! Palace vodi 1-0 i ima ukupno vodstvo od 2-1.
