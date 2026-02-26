Obavijesti

UŽIVO C. Palace - Zrinjski 1-0: Englezi probili Štimčev bunker

Piše Luka Tunjić,
UŽIVO C. Palace - Zrinjski 1-0: Englezi probili Štimčev bunker
Mostar: UEFA Konferencijska liga, Zrinjski - Crystal Palace F.C. | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Sve je "zakuhao" Wharton sjajnim ubačajem iz kornera, Dujmović nije najbolje čuvao Lacroixa koji je s nekoliko metara pogodio glavom za 1-0

Live
Konferencijska liga 21.00 , Selhurst Park, London
Crystal Palace
Lacroix 37'
1 : 0
Zrinjski Mostar
62'

Karačić nije imao poteškoće s udarcem glavom kojeg je uputio Sarr.

57'

Hughes je zamijenio Whartona kod Palacea.

49'

Wharton je dobio žuti karton.

46'

Nastavlja se utakmica! Počelo je drugo poluvrijeme.

45+2'

Poluvrijeme u Londonu! Palace vodi 1-0 i ima ukupno vodstvo od 2-1.

