UŽIVO Cagliari - Milan: Modrić na Sardiniji, Rossoneri nastavljaju lov na titulu...

NAJAVA

Luka Modrić je novu godinu dočekao u društvu obitelji, a samo dan kasnije vraća se na nogometni travnjak. Dok mnogi ovih dana uživaju u blagdanima i specijalitetima, za nogometaše u Italiji nema odmora.

Već danas kreće 18. kolo Serie A, a od 20.45 sati otvaraju ga Cagliari i Milan. Gosti jure po nova tri boda u borbi za naslov prvaka koju vode s čak četiri kluba. Imaju bod manje od prvoplasiranog Intera, a čak pet klubova ugurana su u četiri boda.

Cagliarijev cilj je ostati u elitnom društvu talijanskog nogometa i zasad im dobro ide. Skupili su 18 bodova i imaju šest bodova viška od zone ispadanja, no nema opuštanja, pokušat će večeras šokirati Rossonere koji su veliki favoriti. Max Allegri ne može računati na Gimeneza i Nkunkua, ali zato mu je, kao i cijelu sezonu, na dispoziciji neuništivi Luka Modrić (40) koji i ovaj put kreće od prve minute.

Trener Cagliarija Fabio Pisacane na raspolaganju nema Belottija, Felicija, Pedra i Folorunsha.