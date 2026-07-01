UŽIVO Celje - Hajduk: Generalka 'bilih' prije Europe i bez Livaje

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Nogometaši Hajduka posljednju pripremnu utakmicu, prije utakmica u 1. pretkolu Europske lige sa slovačkom Žilinom, igraju sa slovenskim prvakom Celjem.

U prva dva susreta 'bili' su pobijedili Škendiju iz Sjeverne Makedonije s 4-0 i ukrajinski LNZ s 1-0. Idilu u splitskom taboru narušilo je tjeranje Marka Livaje s pripremama u Sloveniji zbog nediscipline i vidjet ćemo kako će se rasplesti cijela situacija na kraju.

Inače, Celje je u prošloj sezoni osvojilo treći naslov u povijesti kluba. U posljednjih nekoliko godina nogometni klub Celje doživio je snažan uzlet, pa su tako i dva prethodna prvenstva osvojili 2020. i 2024. godine. Aktualnu ekipu vodi 51-godišnji portugalski stručnjak Vitor Campelos koji je Celje vodio do titule. Nedavno su započeli pripreme i u prvoj utakmici svladali su Škendiju rezultatom 1-0.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia s obzirom na prošlu utakmicu imat će dva nova igrača u kadru - Alberta del Morala i Dalissona. Utakmica se igra na stadionu "Zdežele" koji prima nešto više od 13 tisuća gledatelja, a stadion bi trebao biti poprilično ispunjen.