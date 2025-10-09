UŽIVO Češka - Hrvatska: Ključna utakmica za 'vatrene' u Pragu!

NAJAVA

- Velika je to čast i ponos, ali ne razmišljam o tome. Najvažnija mi je utakmica jer znamo koliko nam znači – to je borba za Svjetsko prvenstvo. Kada to prođe, bit će vremena za slavlje - rekao je hrvatski izbornik pa se osvrnuo na dvoboj u Osijeku kojeg je Hrvatska pobijedila s 5-1:

- U Osijeku smo dugo lomili suparnika, Češkoj sada igra samo pobjeda i bit će napadački orijentirani. Moramo biti još bolji, strpljivi i kvalitetni. Vjerujem u svoje igrače.

S druge strane, češki izbornik Ivan Hašek svjestan je važnosti utakmice, ali napominje da neće srljati.

- Želim da gledatelji napuste stadion zadovoljni, a mi uzdignute glave. Vjerovat ćemo u prvo mjesto i direktni prolaz, tako ćemo i igrati, a što se tiče rizika, sve ovisi o tijeku utakmice. Kada bismo riskirali i otvorili obranu odmah od početka, tu bi nam bio kraj, moramo biti oprezni oko toga.Imamo još jednu važnu kvalifikacijsku utakmicu na Farskim Otocima, ali utakmica protiv Hrvatske je naravno vrhunac jer nam daje nadu i priliku da se borimo za prvo mjesto - rekao je Hašek i pohvalio suparnika.

- Hrvatska ima dosta kvalitetnih igrača, ali svakako je krasi organizacija, način na koji se postavi na terenu i kako mogu odmah može napasti protivnika nakon gubitka lopte. U tranziciji je odlična, kompaktna momčad kojoj se ne smije dati prostora, ne smijemo protivničke igrače pustiti da se razigraju.

Utakmicu sudi Francuz François Letexier, a prijenos je na Novoj TV. Podsjetimo, Hrvatska bi eventualnom pobjedom stigla nadomak plasmana na SP, s obzirom na to da bi se odvojila od Češke na tri boda prednosti, uz utakmicu manje. Česi nakon dvoboja s Hrvatskom igraju još samo dvije utakmice, a s obzirom na puno bolju gol razliku naše reprezentacije (prvi kriterij ako momčadi završe bodovno izjednačene), pobjeda u Pragu Hrvatskoj bi praktički osigurala SP!