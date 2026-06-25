ČEŠKA - MEKSIKO, JAR - KOREJA Prvi su domaćini sa šest bodova i sigurni su prvi, drugi Korejci s tri, treći Česi s jednim i zadnji Južnoafrikanci s bodom
UŽIVO Češka - Meksiko, J. Afrika - J. Koreja: Stigli sastavi ekipa
Stigli su sastavi momčadi!
Južna Afrika (4-3-3): Williams - Modiba, Mbokazi, Oko, Mudau - Sithole, Mofokeng, Mbatha - Appollis, Makgopa, Maseko
Južna Koreja (3-4-2-1): Seung-gyu - Lee, Min-jee, Lee - Lee, Paik, in-boem, Seol - Hee-chan, Lee - Oh
Češka (3-5-2): Kovar - Krejči, Hranač, Holeš - Doudera, Červ, Višinsky, Sadilek, Coufal - Šulc, Hložek
Meksiko (4-4-2): Rangel - Chavez, Alvarez, Montes, Reyes - Alvardo, Mora, Romo, Sancez - Martinez, Quinones
MEKSIKO - ČEŠKA
Posljednje kolo skupine A donosi dvoboj Meksika i Češke, utakmicu koja bi mogla odlučiti konačni poredak na vrhu skupine. Meksikanci u susret ulaze kao vodeća momčad nakon pobjeda nad Južnom Afrikom i Južnom Korejom te su dosad ostavili vrlo uvjerljiv dojam na prvenstvu.
Češka je nakon poraza od Južne Koreje i remija s Južnom Afrikom došla u situaciju da joj je za prolazak dalje potreban velik rezultat. Iako dosad nije ostvarila pobjedu, pokazala je da može biti neugodan suparnik te će protiv favoriziranog Meksika tražiti svoju priliku.
Meksiko je pokazao organiziranost, čvrstu obranu i učinkovitost u ključnim trenucima, zbog čega s razlogom slovi za favorita. Češka, s druge strane, nema mnogo prostora za kalkulacije i očekuje se otvorenija utakmica u kojoj će morati tražiti pogodak od samoga početka.
JUŽNA AFRIKA - JUŽNA KOREJA
U drugom susretu skupine A sastaju se Južna Koreja i Južna Afrika, reprezentacije koje još uvijek imaju priliku izboriti plasman u nokaut fazu. Korejci su prvenstvo otvorili pobjedom protiv Češke, ali su potom poraženi od Meksika, pa u posljednje kolo ulaze pod određenim pritiskom.
Južna Afrika osvojila je samo jedan bod iz prve dvije utakmice, no još uvijek nije izgubila sve nade za prolazak. Nakon poraza od Meksika i remija s Češkom, afrička reprezentacija treba pozitivan rezultat i povoljan rasplet drugog susreta kako bi ostala u igri.
Očekuje se vrlo borbena i neizvjesna utakmica jer obje reprezentacije imaju za što igrati. Južna Koreja djeluje nešto stabilnije i iskusnije u dosadašnjem dijelu natjecanja, ali Južna Afrika pokazala je da se ne predaje lako te bi upravo ovaj dvoboj mogao donijeti jednu od većih drama završnog kola skupine A.