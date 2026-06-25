UŽIVO Češka - Meksiko, J. Afrika - J. Koreja: Stigli sastavi ekipa

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MEKSIKO - ČEŠKA

Posljednje kolo skupine A donosi dvoboj Meksika i Češke, utakmicu koja bi mogla odlučiti konačni poredak na vrhu skupine. Meksikanci u susret ulaze kao vodeća momčad nakon pobjeda nad Južnom Afrikom i Južnom Korejom te su dosad ostavili vrlo uvjerljiv dojam na prvenstvu.

Češka je nakon poraza od Južne Koreje i remija s Južnom Afrikom došla u situaciju da joj je za prolazak dalje potreban velik rezultat. Iako dosad nije ostvarila pobjedu, pokazala je da može biti neugodan suparnik te će protiv favoriziranog Meksika tražiti svoju priliku.

Meksiko je pokazao organiziranost, čvrstu obranu i učinkovitost u ključnim trenucima, zbog čega s razlogom slovi za favorita. Češka, s druge strane, nema mnogo prostora za kalkulacije i očekuje se otvorenija utakmica u kojoj će morati tražiti pogodak od samoga početka.

JUŽNA AFRIKA - JUŽNA KOREJA