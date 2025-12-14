UŽIVO Četvorica naših skijaša u Alpama love slalomske bodove

IZJAVE SKIJAŠA

Samuel Kolega spomenuo je probleme s leđima, ali da je sada u potpunosti odmoran i spreman.

- Nakon Gurgla smo imali malo dužu pauzu gdje smo se uspjeli oporaviti i napraviti kondiciju. Imao sam problema s leđima, ali jučerašnji ozbiljan trening sam odradio na nivou i s tim sam zadovoljan. Prošle godine sam tu bio šesti i pogotovo druga vožnja je bila stvarno na razini. Ove godine cilj je spojiti dvije takve vožnje. Staze su u super stanju i spremni smo na sve.

Istok Rodeš komentirao je kako su išle njegove pripreme za treći ovosezonski slalom.

- Meni je dobro došla ova pauza jer praktički od prvog devetog nismo bili doma. Dobro sam se odmorio, odradio kondiciju i nekoliko dana kvalitetnih skijaških treninga, tako da mislim da sam više nego spreman za Val d’Isere.

Filip Zubčić ima sjajne uspomene iz francuskih Alpa.

- U Val d’Isereu imam to jedino slalomsko postolje i to su stvarno lijepe uspomene. U Americi smo odradili jedan slalomski trening, a još jedan prije dva dana u Europi. Brzo sam se priviknuo na europski snijeg i dobro sam skijao, tako da sam pozitivan.

Tvrtko Ljutić po prvi puta skija u Val-d'Isèreu.

- Imao sam dva Europska kupa, skupio dosta bodova i zadovoljan sam. Sad prvi put nastupam u Val d’Isereu na Svjetskom kupu i baš se veselim.