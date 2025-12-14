Hrvatska će u nedjeljnom slalomu Svjetskog kupa u Val-d’Isereu nastupiti s četiri predstavnika. Treći slalom u sezoni najprije skija Samuel Kolega (11), zatim Filip Zubčić (23), Istok Rodeš (31) i Tvrtko Ljutić (69).
UŽIVO Četvorica naših skijaša u Alpama love slalomske bodove
Prvu vožnju koja počinje u 9.30 sati moći ćete gledati na HRT 2. Početak drugog laufa je u 13 sati na istom programu.
Samuel Kolega spomenuo je probleme s leđima, ali da je sada u potpunosti odmoran i spreman.
- Nakon Gurgla smo imali malo dužu pauzu gdje smo se uspjeli oporaviti i napraviti kondiciju. Imao sam problema s leđima, ali jučerašnji ozbiljan trening sam odradio na nivou i s tim sam zadovoljan. Prošle godine sam tu bio šesti i pogotovo druga vožnja je bila stvarno na razini. Ove godine cilj je spojiti dvije takve vožnje. Staze su u super stanju i spremni smo na sve.
Istok Rodeš komentirao je kako su išle njegove pripreme za treći ovosezonski slalom.
- Meni je dobro došla ova pauza jer praktički od prvog devetog nismo bili doma. Dobro sam se odmorio, odradio kondiciju i nekoliko dana kvalitetnih skijaških treninga, tako da mislim da sam više nego spreman za Val d’Isere.
Filip Zubčić ima sjajne uspomene iz francuskih Alpa.
- U Val d’Isereu imam to jedino slalomsko postolje i to su stvarno lijepe uspomene. U Americi smo odradili jedan slalomski trening, a još jedan prije dva dana u Europi. Brzo sam se priviknuo na europski snijeg i dobro sam skijao, tako da sam pozitivan.
Tvrtko Ljutić po prvi puta skija u Val-d'Isèreu.
- Imao sam dva Europska kupa, skupio dosta bodova i zadovoljan sam. Sad prvi put nastupam u Val d’Isereu na Svjetskom kupu i baš se veselim.
Hrvatski skijaši će u Val-d'Isèreu voziti treći slalom ove sezone. Samuel Kolega ima startni broj 11, Filip Zubčić 23, Istok Rodeš 31 i Tvrtko Ljutić 69. Prva vožnja na rasporedu je u 9.30, a drugi lauf u 13 sati.
Kolega je trenutačno 28. u slalomskoj disciplini s 15 bodova, Zubčić ima dva manje, a Rodeš i Ljutić tražit će u francuskim Alpama svoje prve ovosezonske slalomske poene.