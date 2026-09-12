UŽIVO Chelsea - Hull City 1-0: Jakirovićevi gube u Londonu! Rogers je ekspresno zabio...

6'

Belloumi je napravio dar-mar u šesnaestercu Chelseaja. Prošao je po desnoj strani, prošao jednog, drugog, pokušao i trećeg, ali on je izbio loptu u korner. Prekidi su inače jako oružje momčadi Sergeja Jakirovića, no ovaj put nisu uspjeli stvoriti veću opasnost.