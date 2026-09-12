Hull City je u četvrto kolo Premier lige ušao bez primljenog gola, ali protiv Chelseaja nisu uspjeli sačuvati mrežu netaknutom. Morgan Rogers "probio" je Tzolakisa već u sedmoj minuti
UŽIVO Chelsea - Hull City 1-0: Jakirovićevi gube u Londonu! Rogers je ekspresno zabio...
Xabi Alonso ostvario je svoj plan. Njegova momčad rano je zabila i sada sve ide na njezin mlin. Lakoćom kontroliraju posjed lopte i pletu mrežu oko gola Hull Cityja.
Gol! Chelsea vodi 1-0 i to nakon prvog udarca na utakmici! Morgan Rogers prošao je po lijevoj strani, ušao u šesnaesterac i silovito pogodio donji lijevi kut. Tzolakis tu apsolutno ništa nije mogao.
Belloumi je napravio dar-mar u šesnaestercu Chelseaja. Prošao je po desnoj strani, prošao jednog, drugog, pokušao i trećeg, ali on je izbio loptu u korner. Prekidi su inače jako oružje momčadi Sergeja Jakirovića, no ovaj put nisu uspjeli stvoriti veću opasnost.
Podosta isprekidana igra na samom početku. Chelsea je taj koji se želi nametnuti u posjedu, ali zasad igrači Hull Cityja djeluju poprilično agresivno i ne daju im da se tako lako približe njihovoj polovici.
Počela je utakmica u Londonu! Sretno, Sergej!